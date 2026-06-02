Slovenské potraviny v obchodoch stagnujú: Pomáha štátna politika vôbec domácim výrobkom?

BRATISLAVA - Podiel vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov v roku 2026 dosiahol hodnotu 40,4 %. Oproti roku 2025 sa nezmenil. Viaceré siete však zvýšili a viaceré znížili podiel slovenských výrobkov. Najväčšie zastúpenie slovenských výrobkov je dlhodobo v COOP Jednota. Reťazce Tesco, Kaufland, Billa dosahujú hodnoty približne na úrovni celoslovenského priemeru. Najvýraznejší medziročný pokles zaznamenal reťazec Biedronka. Najnižší podiel slovenských potravín má dlhodobo reťazec Lidl. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorý realizovala v roku 2026 prostredníctvom agentúry Go4insight.

Kritika štátnej politiky

„Podiel slovenských potravín na úrovni 40 % ukazuje, že nesprávne nastavená poľnohospodárska politika nepomáha zlepšiť potravinovú bezpečnosť štátu. Pokiaľ sa pozrieme na úroveň podpory poľnohospodárskej prvovýroby a následného spracovania, vidíme výrazný nepomer. Vzniká tu teda otázka, načo vlastne štát každoročne leje jednu miliardu eur do poľnohospodárskej prvovýroby, keď to nemá pozitívny efekt na potravinovú bezpečnosť Slovenska. Dostatok potravín zo slovenskej produkcie pre spotrebiteľov na pultoch v obchode výsledkom týchto podpôr určite nie je. Opakujeme to každý rok stále dokola, ale poľnohospodárska lobby si vždy dokáže presadiť svoje vlastné záujmy,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

Reťazce s najvyšším podielom

Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú podľa prieskumu už tradične reťazce COOP Jednota (55 %), nasledujú predajne Fresh (53 %) a CBA (47 %). Najmenej slovenských výrobkov je už tradične vystavených v reťazci Lidl (33 %). Novootvorené predajne siete Biedronka zaznamenali pomerne výrazný medziročný pokles, podiel v roku 2026 predstavuje 34 %, čo je po reťazci Lidl druhý najnižší podiel.

Najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov je v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (70 %), vody a minerálky (65 %), víno (54 %), pivo a mliečne výrobky - ostatné (49 %), mäsové výrobky (48 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci cukrovinky nečokoládové (9 %), oleje (13 %), konzervované produkty (16 %) a cukrovinky čokoládové spolu s nealkoholickými nápojmi (20 %).

Regionálne porovnanie

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Banskobystrickom kraji (47 %), nasleduje Prešovský kraj (44 %), Žilinský a Nitriansky kraj (43 %), najnižší podiel má Trenčiansky (38 %), Bratislavský kraj (36 %) a Trnavský kraj (34 %).

Prieskum sa uskutočňuje už od roku 2011, pričom v záujme relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. V roku 2026 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 330 predajniach potravinových reťazcov v celej SR. Terénny zber údajov sa realizoval v mesiacoch február až marec 2026 v rovnakých obchodných sieťach ako minulý rok, pričom do prieskumu boli zaradené aj ďalšie novootvorené predajne siete Biedronka.

