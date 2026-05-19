Zamestnanci Migaľovho rezortu boli v šoku: Evakuácia uprostred dňa, takmer hodinu strávili na ULICI!

BRATISLAVA - Počas štandardného utorka a uprostred pracovnej doby sa zamestnanci rezortu Samuela Migaľa ocitli na ulici. Strávili na nej takmer hodinu a dôvod bol vážny - evakuácia! Ako sa neskôr ukázalo, krok zo strany vyšších autorít bol nevyhnutný k tomu, aby si ľudia zvykli na situácie, ktoré by hypoteticky mohli nastať a museli opustiť pracovisko.
Všetko sa stalo v utorok 19. mája, kedy pracovníci ministerstva a ďalších oddelení v budove prišli, ako obvykle, na svoje pozície. Kancelárie a pracovné stoly však onedlho náhle vystriedal závan ulice hlavného mesta a niekoľkominútové čakanie.
VIDEO Takto to vyzeralo pred obedom pri budove rezortu MIRRI:
Zamestnanci museli náhle opustiť svoje pracovisko
Išlo o evakuáciu, ktorá bola súčasťou plánovaných a cvičných krokov, ktoré sa z času na čas musia vykonať. Všetko bolo urobené za účelom preverenia pripravenosti, funkčnosti procesov a koordinácie postupov v prípade mimoriadnej udalosti.
Bežná súčasť podobných pracovísk
Takéto cvičenia nie sú na podobných pracoviskách ničím výnimočným a predstavujú reálnu súčasť bezpečnostných opatrení. Dôležité sú však aj preto, lebo platia isté povinností ustanovených právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti objektov. Dá sa teda povedať, že pracovníci pod vedením Samuela Migaľa si v utorok zažili také menšie "branné cvičenie". "Pred budovou nás bolo možno aj 700, trvalo to celé asi 50 minút," povedal jeden z účastníkov cvičenia pre Topky.
Povinnosť zabezpečiť takéto pravidelné vykonávanie evakuačných cvičení má podľa všetkého prevádzkovateľ, respektíve vlastník budovy, pričom tieto skúšky sa realizujú pravidelne. Dá sa teda predpokladať, že medzi evakuovanými pracovníkmi neboli len zamestnanci ministerstva. Spravidla sa niečo podobné vykonáva raz ročne.
"Zdôrazňujeme, že nešlo o reálnu bezpečnostnú hrozbu ani mimoriadnu udalosť, ale o preventívne a zákonom predpokladané bezpečnostné opatrenie realizované v rámci štandardných postupov," spresnilo MIRRI.