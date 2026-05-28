Juhovýchodnú Áziu vnímame ako región budúcnosti, uviedol Šefčovič

BRATISLAVA - EÚ aj Slovensko vníma juhovýchodnú Áziu ako región budúcnosti. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť Európskej komisie Maroš Šefčovič na podujatí Exportný klub - diskusné fórum na tému juhovýchodná Ázia. Podujatie zorganizovala Eximbanka SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Je evidentné, že juhovýchodnú Áziu vnímame ako región budúcnosti. Je tam neuveriteľná ekonomická dynamika, je tam zdroj vysoko kvalitnej pracovnej sily a veľmi silno rastúci spotrebiteľský trh. Zároveň je to región, ktorý disponuje veľkými zásobami kritických nerastných surovín, ktoré aj pre výrobu v rámci EÚ potrebujeme. Tým chcem povedať, že najväčší obchodný blok, ktorým je EÚ, a spomínaný juhoázijský región sú veľmi kompatibilné,“ uviedol eurokomisár.
Juhovýchodná Ázia je podľa slov predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) jeden z regiónov, kde má ekonomická diverzifikácia exportu zo SR zmysel. „Zoskupenie ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie, pozn. TASR), ktoré má viac ako 680 miliónov obyvateľov, patrí podľa všetkých prognóz k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim ekonomickým centrám sveta. A trhy krajín - Indonézie, Vietnamu, Thajska, Malajzie a Filipín - sú strategickou súčasťou tohto regiónu a zoskupenia,“ poznamenal Raši.
„Krajiny juhovýchodnej Ázie majú pre nás veľký potenciál, pretože je to trh so stovkami miliónov obyvateľov, s veľmi rýchlo rastúcou strednou triedou. Sú tam veľké príležitosti pre naše firmy z oblasti zbrojárstva, automobilového priemyslu, digitalizácie, energetiky, manažmentu vodného cyklu a iných digitálno-inovatívnych technológií,“ doplnil štátny tajomník MZVEZ SR Rastislav Chovanec.
„V poslednom období čoraz intenzívnejšie diskutujeme o témach geopolitiky, ekonomickej bezpečnosti, potrebe hľadať nové exportné príležitosti a posilňovaní odolnosti európskej ekonomiky. A práve juhovýchodná Ázia sa v tomto kontexte dostáva čoraz viac do centra pozornosti,“ dodal generálny riaditeľ a predseda Rady Eximbanky SR Rastislav Podhorec.