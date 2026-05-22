Veľký úspech v čase krízy! EÚ a Mexiko podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu

BRUSEL - EÚ a Mexiko v piatok podpísali modernizovanú globálnu dohodu (MGA) a dočasnú obchodnú dohodu. Došlo k tomu na 8. samite EÚ - Mexiko v Mexico City. Obe strany sa dohodli na prehĺbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty, informuje spravodajca.

EÚ na samite zastupovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa, šéfka diplomacie Kaja Kallasová a eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Podľa správy EK obe dohody posilnia politický dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Mexikom, vytvoria príležitosti v oblastiach, ako sú obchod, investície a čisté technológie, posilnia dodávateľské reťazce a podporia ciele v oblasti klímy. Dohody vytvárajú nové príležitosti pre podniky na oboch stranách vrátane agropotravinárskeho sektora.

Úspešný príbeh po 26 rokoch

Costa vo štvrtok (21. 5.) v mexickom senáte pripomenul, že k podpisu MGA dochádza 26 rokov po nadobudnutí platnosti pôvodnej dohody, a to v dobe veľkých technologických zmien, klimatickej krízy a geopolitického napätia. Globálnu dohodu z roku 2000 označil za úspešný príbeh, lebo vytvorila 5,5 milióna pracovných miest v Mexiku, vygenerovala 82 miliárd eur v obchode s tovarom a vyše 25 miliárd eur v obchode so službami.

Pripomenul tiež, že EÚ je druhým najväčším investorom v Mexiku (209 miliárd eur v kumulovaných investíciách) a druhým najväčším exportným trhom pre mexické výrobky. Mexiko je tiež druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike.

Von der Leyenová v piatok dodala, že modernizované dohody prinesú mnoho výhod pre obe strany. „Posilníme obchod a investície s cieľom podporiť zamestnanosť a rast. Spoločne budeme formovať lepšiu budúcnosť pre našich občanov a planétu nájdením spoločnej reči v oblasti podpory globálnych inštitúcií, presadzovania čistého rastu a presadzovania ľudských práv a rodovej rovnosti,“ odkázala.

Miliardové investície do kľúčových sektorov

Samit potvrdil spoločný záväzok oboch strán k vzájomne prospešnému partnerstvu. Investičná agenda Global Gateway medzi EÚ a Mexikom umožňuje viac ako 5 miliárd eur v rámci európskych investícií v kľúčových sektoroch vrátane energetickej transformácie, udržateľnej dopravy, zdravotníctva a farmaceutických výrobkov, obehového hospodárstva, vodohospodárstva a hygieny, udržateľného poľnohospodárstva, lesov a biodiverzity a digitálnej prepojenosti. Okrem toho budú európske spoločnosti zohrávať kľúčovú úlohu aj pri realizácii cieľov Plánu Mexiko v oblasti rozvoja železníc, obehového hospodárstva a zeleného financovania.

Mexiko a EÚ sa dohodli na obnovení digitálneho dialógu s ohľadom na spoločné vyhlásenie EÚ, Latinskej Ameriky a Karibiku o digitálnej aliancii. Tento dialóg sa má zaoberať témami, ako digitálne inovácie, regulácia a vznikajúce technológie.

Po piatkovom podpísaní oboch dohôd budú EÚ a Mexiko postupovať podľa svojich príslušných postupov pre ich ratifikáciu. Na strane EÚ to znamená, že MGA bude podliehať ratifikácii všetkými členskými štátmi. Dočasná obchodná dohoda sa bude riadiť ratifikačnými procesmi iba v EÚ, čo si vyžiada súhlas Európskeho parlamentu. Dočasná dohoda stratí platnosť po nadobudnutí platnosti MGA.

