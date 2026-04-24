Piatok24. apríl 2026

EÚ a USA podpísali memorandum o partnerstve v oblasti kritických surovín

WASHINGTON - Spojené štáty a Európska únia (EÚ) v piatok predstavili akčný plán na koordináciu obchodných politík a opatrení v oblasti dodávateľských reťazcov kritických minerálov. Cieľom plánu je uzavretie záväznej dohody v budúcnosti. Informuje o tom agentúra Reuters.

Aktualizované 18:35 Európska komisia (EK) oznámila, že EÚ a Spojené štáty v piatok podpísali memorandum o porozumení o strategickom partnerstve v oblasti kritických nerastných surovín a dohodli sa na akčnom pláne EÚ - USA pre kritické nerastné suroviny. Memorandum vo Washingtone podpísali eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

Strategia proti čínskej dominancii

Plán síce výslovne nespomína Čínu, no je súčasťou širšej snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa spolupracovať so západnými spojencami na oslabení dominantného postavenia Číny v oblasti materiálov kľúčových pre nové technológie.

Čína využíva svoju kontrolu nad spracovaním mnohých minerálov ako geoekonomickú páku, niekedy obmedzuje export, tlačí ceny nadol a podkopáva schopnosť iných krajín diverzifikovať zdroje materiálov používaných pri výrobe polovodičov, elektromobilov a moderných zbraňových systémov.

USA a EÚ hovoria o spoločnom postupe

Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer, ktorý sa má ešte v piatok stretnúť s eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom, uviedol, že USA a EÚ zdieľajú záväzok „riešiť netrhové politiky a praktiky, ktoré deformovali dodávateľské reťazce kritických surovín“.

Washington a Brusel budú skúmať, ako môžu obchodné nástroje, napríklad cenové minimá, posilniť domáci priemysel v oblasti kritických minerálov, ako aj ďalšie odvetvia kľúčové pre konkurencieschopnosť.

Súvisiace články

Ilustračné foto
USA chcú zmeniť spôsob popráv: Ministerstvo navrhuje zastrelenie aj nové protokoly smrtiacich injekcií
Zahraničné
Španielsky premiér Pedro Sánchez.
Španielsky premiér varuje: EÚ oslabuje dvojaký meter voči Ukrajine a Blízkemu východu
Zahraničné
Robert Fico
Fico na summite EÚ: Na Cyprus nečakane dorazil aj Zelenskyj, lídri riešia obranu aj rozpočet Únie
Zahraničné
Šéfka diplomacie Európskej únie
EÚ chce obmedziť financovanie benátskeho bienále pre účasť ruských umelcov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Prominenti
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Tenis
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Feminity TV

Domáce správy

Aktualizujeme AKTUÁLNE Facebook mal veľký
AKTUÁLNE Facebook mal veľký výpadok: Ľudia sa pred víkendom nevedeli dostať na web známej sociálnej siete!
Domáce
FOTO Ministerka Šimkovičová si na
Ministerka Šimkovičová si na hrade Devín uctila odkaz štúrovskej generácie
Domáce
Tretí PRIESKUM v rade:
Tretí PRIESKUM v rade: Uhrík a Matovič majú problém, Danko opäť klope na dvere parlamentu!
Domáce
Trnava zverejnila termíny zápisov do materských škôl: Rodičia majú na výber osobne aj online
Trnava zverejnila termíny zápisov do materských škôl: Rodičia majú na výber osobne aj online
Trnava

Zahraničné

Ilustračné foto
USA chcú zmeniť spôsob popráv: Ministerstvo navrhuje zastrelenie aj nové protokoly smrtiacich injekcií
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Trump konečne prelomil mlčanie: Priznal zdravotné problémy! TOTO ho trápi najviac
Zahraničné
Bývalý britský veľvyslanec v
OLAF spúšťa vyšetrovanie Mandelsona pre väzby na Epsteina a citlivé európske informácie
Zahraničné
aktualizované Ilustračné foto
EÚ a USA podpísali memorandum o partnerstve v oblasti kritických surovín
Zahraničné

Prominenti

Jack Nicholson
Jack Nicholson oslávil 89-ku: Po rokoch hýrenia a sukničkárstva vyzerá... takto!
Zahraniční prominenti
Premiéra Separovho koncertu. Na
Raper Separ si prišiel na obrovské peniaze: 2 milióny za jediný podpis!
Domáci prominenti
Noah Wyle
Šokujúce priznanie: Herec z Pohotovosti prehajdákal milióny! Padol na dno, dostali ho depresie
Zahraniční prominenti
FOTO Na Bratislavských módnych dňoch
BMD sa hemžilo vnadami: Sklovskej discogule, Mokráňovej skoro vypadli a bradavky Kollárovej ex
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Po 10 hodinách v
Po 10 hodinách v lietadle telo reaguje inak: Dehydratácia je len začiatok
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Kapitán v Londýne náhle prerušil štart a ukázal na päť cestujúcich: Vy musíte okamžite preč! Dôvod šokoval celé lietadlo
Zaujímavosti
Zobral si ho na
Zobral si ho na druhý svet: Pozrite sa, čo čínska rodina zakopala spolu so zosnulým milionárom
Zaujímavosti
Úžsný tip na výlet:
Úžsný tip na výlet: Toto miesto na pri Rožňave vás ohromí krásou čerešňových kvetov
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

