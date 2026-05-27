Vláda na rokovaní v Haniske zhodnotí situáciu v regióne i prípravu referenda

BRATISLAVA - Vláda v stredu uskutoční ďalšie výjazdové rokovanie, miestom schôdze bude tentoraz východoslovenská obec Haniska v okrese Košice-okolie. Kabinet sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica.
Volvo a Valaliky v centre rokovania
„Jednou z hlavných tém bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie investície na Slovensku za posledné obdobie,“ upozornil Úrad vlády SR.
Povodne a miliónové škody
Ministri sa budú tiež zaoberať správou o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa na území SR vyskytli v období od júla do decembra 2025. Správa, ktorú predkladá Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, vyčíslila, že v dôsledku povodní prišlo ku škodám vo výške takmer 5,5 milióna eur. Kabinet bude schvaľovať prostriedky, ktoré majú refundovať náklady spojené s záchrannými prácami a odstraňovaním následkov povodní.
Príprava referenda za milióny
Kabinet bude schvaľovať i návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 4. júla. Materiál z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR predpokladá, že na zabezpečenie priebehu hlasovania i na spracovanie jeho výsledkov bude potrebné uvoľniť finančné prostriedky vo výške viac ako 12 miliónov eur.
V rámci informatívnych správ sa budú ministri venovať napríklad správe o plnení odporúčaní a priorít v rámci rozvoja cestnej i železničnej infraštruktúry, rovnako výročnej správe o radiačnej situácii v SR v roku 2025.