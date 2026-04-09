Kam zmizol minister Migaľ? Nebol na koaličnej rade a ani na vláde, BUJARÁ egyptská párty na lodi s exfarmárkou

AL-BAHR AL-AHMAR/BRATISLAVA - Verejnosť je zvyknutá na to, že čas od času sa v budove Úradu vlády stretnú predstavitelia všetkých relevantných koaličných zoskupení a preberú si plány na nasledujúce obdobie. Oveľa pravidelnejšie sú však rokovania samotnej vlády, no ani na jednom z nich počas stredy 8. apríla nebolo vidieť ministra investícií Samuela Migaľa. Akoby sa po ňom zľahla zem. Neskôr vysvitlo, kde vlastne je. Užíval si totiž na veľkonočnej párty na lodi v Egypte!
Už zo skorších záberov z roka 2025 sme sa mohli presvedčiť, že minister Samuel Migaľ z tzv. MIRRI si na rokovaniach veľmi dobre rozumie nielen s ministrom Robertom Kaliňákom, ale aj s Rudolfom Huliakom, s ktorým sa dostali do kresiel ministrov za rovnakých okolností.
Počas stredy 8. apríla však na jeho miesto nečakane zasadol jeho štátny tajomník a pravá ruka Radomír Šalitroš. Duo spolu funguje ako dobre namazaný stroj, a aj v tomto prípade bol viac ako ochotný svojho indisponovaného ministra pripravený zaskočiť.
Verejnosť v tom čase len po chodbách debatovala o tom, kde sa vlastne Migaľ nachádza a prečo neprišiel na rokovanie koaličnej rady, ktoré, ako povedal aj šéf SNS Andrej Danko, sa odohráva veľmi zriedka.
Sexi poradkyňa Haklová ukazuje NAHÉ telo za peniaze a chlapom dáva cenné rady: PIKANTNÉ!
Prešlo pár hodín a predstavitelia vlády sa mali zísť aj na rokovaní vlády. Ani tam sa Migaľ neukázal a opäť spolu debatovali len Huliak so Šalitrošom.
Veľkonočná párty na lodi s Haklovou
Až neskôr si verejnosť všimla status prominentnej hviezdičky Moniky Haklovej, ktorá sa preslávila ešte v druhej sérii reality šou Farma. Divoká sexi päťdesiatníčka to rozbalila vo veľkonočnom štýle na lodi v Hurgade v Egypte, kde sa nepromenádovala sama. Po jej boku bola známa postava - minister Migaľ. "Veľkonočný pondelok v Egypte so slovenskou komunitou a nechýbal aj pán minister Samuel Migaľ," pochválila sa Haklová.
Minister bol odetý v zaujímavom úbore a na lodi bol zachytený práve vo chvíli, keď sa rozbiehala hudobná fiesta. Vidieť ho, ako vybaľuje techniku a užíva si spoločnosť slovenskej komunity na lodi.
Dali si aj spoločnú FOTO
Nechýbala ani spoločná fotografia so samotnou Haklovou, ktorá sa okrem spomínanej reality šou zviditeľnila aj inak a oveľa pikantnejšie. Už v čase jej prvého vystupovania na televíznej obrazovke pred vyše desaťročím na seba upozornila výrazným vystupovaním, sebavedomím a otvorenosťou.
V súčasnosti na seba opäť výraznejšie upozornila vstupom na platformu OnlyFans, kde využíva svoju popularitu, skúsenosti aj fyzickú kondíciu. Aj po päťdesiatke si udržiava postavu pravidelným pohybom a vyváženým prístupom k životu, čo sama prezentuje ako dôkaz disciplíny aj životnej pohody.
Okrem toho sa profiluje ako žena, ktorá otvorene hovorí o sexualite a medziľudských vzťahoch, pričom tvrdí, že fanúšikom často poskytuje aj rady v osobnej či partnerskej oblasti. Je matkou troch detí, ktoré jej aktivity rešpektujú, a napriek tomu, že je momentálne single, o pozornosť zo strany mužov nemá núdzu.