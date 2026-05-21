Prezident Pellegrini prijme europoslancov: TÍTO však budú chýbať, odmietli pozvanie

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini prijme v piatok (22. 5.) na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu (EP). Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko (PS), ktorí pozvánku odmietli.
Avizované stretnutie nadväzuje na podobné z vlaňajšieho decembra. O neúčasti zástupcov PS informoval prezidentskú kanceláriu podpredseda EP a vedúci delegácie PS Martin Hojsík. V liste privítal plánované témy diskusie, spolu s kolegami mu však prekáža diskusia v prítomnosti „politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia“. Deklaruje, že takýchto politikov je PS pripravené tvrdo konfrontovať v diskusiách. „No nebudeme ich legitimizovať týmto spôsobom,“ zdôraznil Hojsík v súvislosti s pozvánkou na spoločné stretnutie v prezidentskom paláci.
Prezident sa chce stretávať s poslancami EP dvakrát ročne, tieto stretnutia považuje za dôležité vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia európskych organizácií a orgánov majú zásadný vplyv aj na Slovensko. Už pri vlaňajšom stretnutí pred Vianocami chýbala väčšina europoslancov za PS, na rokovanie prišiel iba jeden zástupca najpočetnejšie zastúpenej strany medzi slovenskými europoslancami.