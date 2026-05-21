Pellegrini sa stretol s predsedom chorvátskeho parlamentu: Rokoval aj o rozširovaní EÚ

BRATISLAVA - Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie (EÚ) o krajiny západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na štvrtkovom stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident SR Peter Pellegrini.
Šéfa chorvátskeho parlamentu prijal v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenskej republiky. Pri téme rozširovania Únie sa zhodli, že práve krajiny západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. „Hlava štátu však upozornila na to, že aj keď kandidátske krajiny majú víziu a odhodlanie, je potrebné, aby k finálnemu výsledku prispela aj EÚ efektívnym a rýchlym procesom začlenenia bez zbytočného spomaľovania,“ informovala prezidentská kancelária.
Témou rozhovoru bola aj bilaterálna spolupráca vrátane otázok energetickej bezpečnosti. Pellegrini podporil v tejto súvislosti i perspektívu vzájomnej spolupráce pri dodávkach ropy prostredníctvom chorvátskeho ropovodu Adria. Vyzdvihol tiež nedávne aktivity s predstaviteľmi Chorvátska vrátane stretnutí prezidentov, vyzval zároveň k intenzívnejšej interakcii medzi zákonodarnými zbormi oboch krajín.