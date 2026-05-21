Vláda berie na vedomie rezolúciu o SR, platby z eurofondov prichádzajú

BRATISLAVA - Vláda SR berie na vedomie stredajšiu (20. 5.) rezolúciu Európskeho parlamentu (EP), ktorý vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). S fungovaním eurofondov a plánom obnovy problém nevidí. Všetky platby podľa neho naďalej prichádzajú. Fico nemá vedomosť, že by sa s nimi malo niečo diať.
„Je to taká istá rezolúcia, ako keď na Slovensku kričia slovenskí opoziční predstavitelia, že nám stúpa nezamestnanosť. To má presne takú istú kvalitu,“ poznamenal Fico. Uznesenie EP podľa premiéra nezodpovedá ani objektivite ani pravde. V tejto súvislosti zdôraznil, že vzťahy s EP sú odlišné oproti tým s Európskou komisiou.
Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ.