Vláda nepripravuje kroky k vyrovnanému rozpočtu ani zmene dlhovej brzdy, uviedol Fico

BRATISLAVA - Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu (NR) SR o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Konštatoval to vo štvrtok na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Ak sa pozriete na príslušný zákon, tak v tomto zákone sa okrem iného hovorí, že ak prekročia výdavky, ktoré musíme mať v súvislosti s naším členstvom v medzinárodných organizáciách, viac ako 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), tak tieto sankcie sa nevzťahujú na vládu SR. Ja som v tom, že nebude treba meniť ústavu ani pokiaľ ide o samosprávu, pretože sa uplatňuje tento článok ústavného zákona,“ vyhlásil Fico. Právny názor vlády preto podľa neho je, že v tejto situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv.
Zároveň si myslí, že ak by vládna koalícia chcela meniť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, opozícia by jej s tým nepomohla. Na zmenu je v Národnej rade (NR) SR potrebná ústavná väčšina 90 hlasov, ktoré koalícia nemá. „Prečo by nám pomohli, prečo by nebolo pre nich výhodnejšie vytvoriť chaos v štáte tým, že by boli nútené samosprávy robiť vyrovnané rozpočty? Ja viem, s akými fiškusmi mám dočinenia. Myslím si, že je prakticky nemožné schváliť novelizáciu ústavného zákona,“ zhodnotil premiér.
Najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu predpokladajú, že vláda pripraví vyrovnaný rozpočet a požiada parlament o vyslovenie dôvery. Na túto žiadosť však neexistuje žiadna lehota, zdôraznil Fico. Pripraviť vyrovnaný rozpočet je zase podľa neho nemožné. „Keď máme trochu zdravého rozumu a rešpektu k tejto krajine, ak máme trochu rešpektu k ľuďom, dôchodcom, zamestnancom a ku všetkým, nemôžete predložiť vyrovnaný rozpočet. Viete, čo to znamená? To je definitívny rozklad sociálneho štátu, to je definitívny rozklad štátu ako takého,“ podčiarkol premiér.
Pripomenul, že vláda zdedila najhoršie verejné financie v Európskej únii (EÚ), pracuje na ich ozdravení a každý rok sú deficity nižšie ako plánované. „Nie je to také jednoduché, ako si myslíte. Po prvé, veľmi ťažko prejde novelizácia, pokiaľ ide o samosprávy. Po druhé, nie je stanovený termín na to, aby vláda požiadala o dôveru. A po tretie, vyrovnaný rozpočet je science fiction,“ dodal Fico. „Vyjadrenie predsedu vlády Roberta Fica o tom, že samosprávy dnes nič nenúti mať vyrovnané rozpočty, analyzujeme a pripravujeme k tomu právny výklad. Táto téma bude zároveň predmetom zajtrajšieho rokovania Republikovej rady Únie miest Slovenska (ÚMS) za účasti všetkých členských miest,“ uviedla v reakcii hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) označila tvrdenie Fica, že vyrovnaný rozpočet je nemožné dosiahnuť a nedosahuje ho vraj žiadna krajina v EÚ, za klamstvo. „Dlh sa stále zvyšuje a hrozí, že o pár rokov dopadneme ako Grécko, ktoré muselo kvôli hrozbe krachu napríklad znížiť dôchodky o 15 až 40 % a nezamestnanosť tam dosiahla 25 %. Už aj Grécko však malo v minulom roku dokonca prebytkový rozpočet a hospodársky rast majú prognózovaný výrazne vyšší ako Slovensko. Zodpovedný rozpočet a podpora ekonomiky v krajinách, kde nevládne kleptokracia, sa dosiahnuť dá,“ vyhlásila.