Cestný pirát na motorke: Medzi Senicou a Holíčom sa rútil rýchlosťou 193 km/h!

SENICA - Dopravní policajti zastavili 41-ročného vodiča motocykla, ktorý na ceste medzi Senicou a Holíčom prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 103 kilometrov za hodinu (km/h). Za riskantnú jazdu rýchlosťou 193 km/h zaplatil maximálnu možnú pokutu 800 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Polícia uskutočnila v Skalickom a Senickom okrese štvorhodinovú dopravnú akciu. Zistila 85 dopravných priestupkov. Okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti išlo aj o prípady, keď neboli osoby riadne pripútané, či venovanie sa mobilnému telefónu počas jazdy. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dychových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov áut, deväť u motorkárov a v troch prípadoch podrobili dychovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok.