Neobmedzené dane z nehnuteľností pre obchodné prevádzky? RÚZ návrh odmieta

Martin Krajčovič
Martin Krajčovič
TASR

BRATISLAVA - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach, ktorý by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady (NR) SR, aby o návrhu ďalej nerokovali a akékoľvek prípadné zmeny v tejto oblasti realizovali výlučne v rámci riadneho legislatívneho procesu pod vedením Ministerstva financií (MF) SR.

„Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame, a to je návrh, ktorý otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri dani z nehnuteľností,“ upozornil v utorok na tlačovej konferencii člen prezídia RÚZ a prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík. V tejto súvislosti poukázal na mýtus o nízkom zdaňovaní nehnuteľností na Slovensku. To platí pre nehnuteľnosti na bývanie, ale firmy platia dane, ktoré sú v porovnaní s mnohými inými krajinami výrazne vyššie. Kým na Slovensku predstavujú 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), v Českej republike je to 0,1 % a v Nemecku či Rakúsku 0,2 % HDP, vyčíslil.

Nezasiahne len veľké obchodné reťazce, ale aj množstvo menších prevádzok

Návrh podľa RÚZ nezasiahne len veľké obchodné reťazce, ale aj množstvo menších prevádzok, rodinných firiem, živnostníkov a negatívne ovplyvní aj konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľov. Navrhovaná úprava sa má týkať nehnuteľností, v ktorých sa ponúka tovar na predaj, ak predajná plocha presiahne 500 štvorcových metrov (m2). V prípade obchodných centier bude hranica 1500 m2 za celý objekt. V praxi to podľa únie znamená, že pod novú osobitnú sadzbu dane nespadnú iba supermarkety či hypermarkety, ale aj stavebniny, záhradníctva, predajne nábytku, hobby markety, lekárne, fitness centrá, kaderníctva či ďalšie prevádzky, ktoré popri službách predávajú aj doplnkový tovar.

„Návrh je postavený na nesprávnom predpoklade, že väčšia predajná plocha automaticky znamená väčší a silnejší podnik. To jednoducho nie je pravda. Veľkú plochu prirodzene potrebujú stavebniny, záhradné centrá, predajne nábytku či hobby markety. Návrh netrestá veľkých, ale často len tie podnikateľské modely, ktoré z povahy svojho sortimentu potrebujú viac priestoru,“ vysvetlil člen prezídia RÚZ a predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.

Návrh je tiež podľa zamestnávateľov napísaný nepresne a neurčito

Návrh je tiež podľa zamestnávateľov napísaný nepresne a neurčito. Nešpecifikuje, čo presne je predajná plocha, ani akým spôsobom sa bude merať. Nie je jasné, či do nej budú patriť promo zóny, samoobslužné pokladne, čakacie priestory alebo iné časti prevádzok. Každá samospráva si tak bude môcť zákon vykladať po svojom. RÚZ zároveň upozornila, že odstránenie hornej hranice sadzby dane môže byť v rozpore s Ústavou SR, podľa ktorej je možné dane ukladať iba na základe zákona. Bez stanovenej maximálnej výšky však budú mať obce možnosť určovať akúkoľvek sadzbu dane bez zákonných mantinelov.

