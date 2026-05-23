Fico s Dankom si po hokeji posielajú videoodkazy: Rozduchávanie krízy? Pán premiér, bez nás tu nemusíte byť!

BRATISLAVA - Piate stretnutie slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta sotva skončilo a už si po ňom začali natáčať videá naši politickí predstavitelia. Robert Fico (Smer-SD) a Andrej Danko (SNS) vo svojich "videoodkazoch" rovnako spomenuli sklamanie zo zápasu a Fico dokonca zvláštny český gól. Vzápätí však prešli do domácej politiky a koaličnej krízy, ktorá sa pomaly rodí pre nespokojnosť šéfa SNS. Ten chce už o pár dní meniť ministra.
Prvé video zazdieľal podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS a priznal, že ešte stále predýchava hokej, aj keď sa už natáča. "Myslel som si, že ten gól od korčule nemohol platiť," pozastavil sa pri hokeji Danko.
Ten okrem iného reagoval aj na svojho podpredsedníckeho kolegu z parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý vystúpil vo víkendovej relácii. V nej povedal, že Dankovi nerozumie. "Som sa zamyslel nad tým, že či za všetko môže SNS. Tibor Gašpar tam chrlil síru. Keby som sa opýtal verejne Tibora Gašpara prečo teda, keď je taký múdry, nevyšetroval Matoviča, keď bol prezident policajného zboru. Keby si Tibor Gašpar robil poriadne svoju prácu, Matovič nemusel vyhrať v 2020 voľby," povedal Danko a dodal, že Gašpar je vraj "frustrovaný".
Nemusíme byť v parlamente a vy dopadnete zle, adresoval tvrdé slová smerákom Danko
"Chcem vám jasne povedať, že SNS má jasný cieľ - pomáhať ľuďom. Chcem však aj jasne odkázať kolegom v Smere-SD, že ak nás nebudete rešpektovať, my nemusíme byť v parlamente, ale vy dopadnete zle," udrel si na záver Danko.
Fico reagoval doslova o pár minút
Ani premiér Robert Fico však nebol skúpy na víkendové "pohokejové" video. "Dnes zase Česi vyhrali ušmudľaným gólom, ako obyčajne a naši si zaslúžili minimálne predĺženie," pozastavil sa pri hokeji aj premiér. Video zverejnil len niekoľko minút po Dankovi. Fico opäť vo videu spomínal protivládne médiá a nevynechal ani rodinu Šimečkovcov.
Premiér dementoval kuloárne informácie o odchode Kamenického do NBS
"Médiá urobia všetko preto, aby sa vo verejnom priestore nehovorilo o totálnej neschopnosti opozície. Poďme však naspäť k témam, ktoré si médiá tak želajú. Je výmyslom, že pripravujem nejakú rekonštrukciu vlády. Je výmyslom, že minister financií Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Ak má minister v budúcnosti takúto ambíciu, tak mu ju želám," povedal Fico s tým, že teraz Kamenický na toto nemá priestor a musí postaviť rozpočet na ďalšie obdobie, ktoré bude predvolebné.
Teraz je dôležitý rozpočet, odkázal Dankovi a Tarabu neodvolá
"V pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor aj na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta SNS z vlády. Nateraz ho predseda SNS navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností budem ako predseda vlády hľadieť na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027," povedal Fico, čím predsedovi SNS pravdepodobne odoslal nepriamy odkaz časového limitu, kedy bude môcť podobné návrhy prerokúvať.
Odvolanie člena vlády môže podľa Fica viesť k destabilizácii a strate väčšiny v parlamente. "Už som raz riešil podobné spory u Hlasu-SD a SNS s cieľom zabezpečiť funkčnosť vládnej koalície. V tejto súvislosti musím opätovne poďakovať klubu Smer-SD za stabilitu a podporu vlády, a najmä za to, že nevytvárajú scenáre ohrozuje stabilitu vládnej koalície," odkázal do koaličných parlamentných lavíc Fico.
Zároveň vyčlenil aj druhý limit a Dankovi vysvetlil, prečo Tarabu nechce odvolať. "Tomáš Taraba je významným členom vlády, je jej podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného aj na znovuobnovenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom," vysvetlil Fico.