Slovenská advokátska komora odsudzuje útoky na verejného ochrancu práv

BRATISLAVA - Slovenská advokátska komora (SAK) dôrazne odsudzuje útoky politikov, verejné spochybňovanie legitimity výkonu funkcie verejného ochrancu práv, ako aj vyhrážky adresované ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému v súvislosti s výkonom jeho ústavných právomocí. Komora o tom informuje na svojom webe.
Ochrana ombudsmana
Pripomenula, že verejný ochranca práv je ústavný orgán ochrany základných práv a slobôd. „Využitie jeho právomoci podať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov je legitímnym a zákonným výkonom ústavnej kompetencie. V demokratickom a právnom štáte je neprijateľné, aby politici verejne útočili na ústavného činiteľa za výkon jeho zákonných a ústavných právomocí,“ zdôraznila komora. Za neprijateľné považuje aj to, aby verejný ochranca práv čelil za výkon svojej funkcie nenávistným prejavom alebo vyhrážkam.
Komora zároveň rešpektuje, že na konkrétne rozhodnutia či návrhy ombudsmana môžu existovať rozdielne právne názory. Za neprípustné však považuje akúkoľvek formu nátlaku alebo zastrašovania voči orgánom ochrany práva pri výkone ich zákonných právomocí.
Podpora právnikom
Podporu ombudsmanovi vyjadrila aj Ľudskoprávna koalícia. Vyzýva preto politikov, aby sa zdržali vyjadrení, ktoré spochybňujú legitímny výkon právomocí verejného ochrancu práv alebo prispievajú k nepriateľstvu voči nezávislým ľudskoprávnym inštitúciám. „Verejný ochranca práv využil svoju ústavnú právomoc obrátiť sa na Ústavný súd SR vo veci registrácie cirkví. Je neprijateľné, aby právne argumenty a výkon ústavných kompetencií viedli zo strany volených zástupcov a zástupkýň k zastrašovaniu, vyhrážkam alebo podnecovaniu nepriateľstva voči nezávislej ľudskoprávnej inštitúcii a jej zamestnanectvu,“ skonštatovala koalícia. Zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby prešetrili vyhrážky a nenávistné prejavy voči zamestnancom kancelárie.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v sobotu (23. 5.) na sociálnej sieti informoval, že požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na Ústavnom súde SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Doplnil, že takéto útoky považuje za mimoriadne vážne a neprijateľné.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.