Krvavá dráma na Orave: Gymnazista dostal amok a so sekerou sa vyhrážal kamarátom! V panike vyskakovali z balkóna

CHLEBNICE – Víkendová zábava mladých ľudí v rekreačnom objekte na Orave sa zmenila na krvavú drámu, pri ktorej išlo o holý život. Iba 18-ročný mladík dostal uprostred noci nekontrolovateľný amok, schmatol sekeru a začal s ňou ohrozovať svojich rovesníkov. Vystrašení tínedžeri sa pred útočníkom zachraňovali v totálnej panike skokom z výšky. Na mieste museli zasahovať policajti z Dolného Kubína aj elitná Pohotovostná motorizovaná jednotka. Na mieste museli zasahovať policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky.
To, čo pôvodne začalo ako nevinná víkendová zábava partie mladých ľudí v rekreačnom objekte v dolnooravskej obci Chlebnice, vyústilo do brutálneho vyčíňania.
Mladík mal najskôr začať bezhlavo demolovať interiér chaty a ničiť všetko, čo mu prišlo pod ruky. Následne sa so sekerou v ruke otočil proti svojim kamarátom, ktorým vulgárne nadával a vyhrážal sa im likvidáciou. Študenti tak v strachu pred zaťatím sekery radšej riskovali ťažké zranenia z pádu a vyskočili do tmy.
Zranil vlastnú matku
Vystrašení kamaráti sa počas úteku pokúsili situáciu upokojiť a na miesto urýchlene privolali matku agresívneho mladíka. Ani jej príchod však rozzúreného gymnazistu nezastavil, práve naopak. Syn na vlastnú matku fyzicky zaútočil a spôsobil jej zranenia, ktoré si vyžiadali okamžitý prevoz a ošetrenie v nemocnici.
"Po prijatí oznámenia na linku 158 bola na miesto okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá voči mužovi použila donucovacie prostriedky a obmedzila ho na osobnej slobode," uviedla polícia na sociálnej sieti.
Dôvodom tohto brutálneho skratu mohol byť nebezpečný koktail omamných látok. Policajti útočníka podrobili dychovej skúške, ktorá ukázala pozitívny výsledok na alkohol. To však nebolo všetko – predbežný test na prítomnosť drog v jeho tele bol taktiež pozitívny.
Mladému útočníkovi tak namiesto maturity hrozí pobyt za mrežami. "Poverený príslušník Obvodné oddelenia PZ v Dolnom Kubíne vzniesol 18 ročnému mužovi obvinenie z trestného činu násilie proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví a v súbehu s prečinom poškodzovanie cudzej veci. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.