Odvolanie primátora Krakova mení hru: Referendum môže oslabiť vládnu koalíciu

VARŠAVA - Nedeľné referendum, v ktorom odvolali primátora Krakova Aleksandra Miszalského z Občianskej koalície (KO) Donalda Tuska, môže mať širšie politické dôsledky pre vládnu koalíciu. Pre agentúru PAP to uviedol politológ z Jagelovskej univerzity Marek Bankowicz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Miszalského odvolalo 171.581 voličov, čo predstavovalo 29,99 percenta hlasov. Referendum bolo platné, keďže účasť presiahla potrebné minimum 26,98 percenta oprávnených voličov. Mestské zastupiteľstvo odvolané nebolo. Predčasné voľby nového primátora Krakova sa uskutočnia do 90 dní.

Podľa Bankowicza ide o vážny problém pre KO, keďže Miszalski bol nielen prezidentom druhého najväčšieho poľského mesta, ale aj šéfom malopoľských štruktúr strany. Politológ upozornil, že výsledok môže povzbudiť iniciatívy na odvolávanie ďalších primátorov veľkých miest spojených s KO.

"Môže to byť veľmi znepokojujúci signál pre vládnu koalíciu, ktorá tento fakt nemôže bagatelizovať," uviedol Bankowicz. Dodal, že referendum v Krakove mohli odporcovia vlády vnímať ako test. Podľa neho môže séria podobných referend oslabiť pozíciu vládnej koalície pred parlamentnými voľbami. Očakáva zároveň ostrú kampaň pred predčasnými komunálnymi voľbami.

Bankowicz predpokladá, že tábor podporujúci odvolanie Miszalského sa rozdelí a jednotlivé skupiny postavia vlastných kandidátov. Za jedného z favoritov označil poslanca a komunálneho politika Lukasza GibaLu, ktorý už viackrát kandidoval na prezidenta Krakova.

Politológ zároveň upozornil, že KO nie je bez šance uspieť v predčasných voľbách, keďže účasť v referende len tesne prekročila hranicu potrebnú na odvolanie prezidenta mesta. Podľa neho by však koalícia mala postaviť kandidáta mimo straníckych štruktúr.

