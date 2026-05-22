Exšéf SNS a bývalý primátor Žiliny sa má postaviť pred odvolací súd

BRATISLAVA - Exšéf SNS a bývalý primátor Žiliny Ján Slota sa má 9. júna postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu SR.
Podľa obžaloby mal Ján Slota na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Ján Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v roku 2024 Jána Slota za vinného z nepriamej korupcie. Odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s tým, že výkon trestu mu podmienečne odložil na štyri roky. Obhajoba podala odvolanie priamo v súdnej sieni, rovnako ako prokurátor.
ŠTS už raz v tejto kauze rozhodoval, keď Jána Slota v júni 2023 odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov, ale iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa podľa súdu obžalovanému nepodarilo preukázať, chýbali jednoznačné dôkazy. Najvyšší súd SR však rozsudok zrušil a kauzu vrátil späť na ŠTS. Ako v novembri 2023 konštatoval, ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené.