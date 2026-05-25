PS tlačí na Fica: Zabezpečte podporu pre oslobodenie samospráv od dlhovej brzdy

BRATISLAVA - Na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá začína v utorok (26. 5.), by sa malo hlasovať aj o návrhu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) na oslobodenie samospráv spod najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Pripomenuli to v pondelok predstavitelia PS a zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vo vládnej koalícii zabezpečil podporu tejto legislatívnej úpravy.
„Je to návrh, ktorý vyšiel z dielne samospráv a ktorý nenesie žiadne politické tričko. Vyzývame preto Fica, aby si prestal z našej ústavy robiť trhací kalendár a namiesto toho zabezpečil podporu tejto novely zo strany vládnej väčšiny,“ konštatovala poslankyňa PS a členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková.
Samosprávy v ohrození?
Zdôraznila, že návrh naďalej umožňuje sankcionovať tie samosprávy, ktoré hospodária zle. „Rušíme jedine to, aby obce, mestá a kraje nepodliehali kolektívnej vine, ktorá je dnes spôsobená najmä zlým hospodárením Ficovej vlády. Súčasný mechanizmus je nespravodlivý a ohrozuje nielen investičný rozvoj obcí, ale aj ich základnú prevádzku,“ doplnila.
Premiér ignoruje ústavu
Poslanec PS a člen finančného výboru parlamentu Štefan Kišš v tejto súvislosti upozornil, že premiér vedome a zámerne ignoruje ústavu, pretože vláda doteraz nepožiadala NR SR o dôveru, čo je jedna zo sankcií dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Zároveň podľa neho ponúka „nevyžiadané rady“, ktoré môžu samosprávam spôsobiť problémy.
„Premiér škodí samosprávam hneď dvakrát. Najprv svojim amaterizmom brzdí ich rozvoj, potom ich svojim výkladom ústavy tlačí do jej porušenia. Čo je to za predsedu vlády, ktorý ignoruje najdôležitejší zákon? Náš odkaz je jasný. Samosprávy musia hospodáriť zodpovedne, ale nesmú pykať za neschopnosť smeráckych ministrov,“ dodal Kišš.
Rozpočtové pravidlá bez zmien
Reagovali tak na vyjadrenia premiéra z minulého týždňa. Právny názor vlády podľa neho je, že v súčasnej situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv. „Ak sa pozriete na príslušný zákon, tak v tomto zákone sa okrem iného hovorí, že ak prekročia výdavky, ktoré musíme mať v súvislosti s naším členstvom v medzinárodných organizáciách, viac ako 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), tak tieto sankcie sa nevzťahujú na vládu SR. Ja som v tom, že nebude treba meniť ústavu ani pokiaľ ide o samosprávu, pretože sa uplatňuje tento článok ústavného zákona,“ vyhlásil Fico.
Vláda odmieta kroky
V tejto súvislosti deklaroval, že vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala NR SR o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu.
Viacerí predstavitelia samosprávnych združení na tieto vyjadrenia reagovali, že pri príprave rozpočtov potrebujú právnu istotu a jednoznačný výklad zákona a nemôžu sa spoliehať iba na názor predsedu vlády prezentovaný na tlačovej konferencii. Naďalej preto požadujú novelizáciu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá by upravila postavenie samospráv pri uplatňovaní sankcií za vysoký verejný dlh.