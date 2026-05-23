Po bankomatoch prichádza NOVÝ fenomén zlodejov: Polícia prichytila lupičov pri balíkoboxoch, neboli to Slováci!

TRENČÍN - Slovenská kriminálna scéna sa pravidelne krúti okolo niekoľko "stabilných" trestných činov. Niektoré začínajú vyzerať ako série vopred pripravených a pravidelne sa opakujúcich lúpeží. Výnimkou popri explodujúcich bankomatoch nie je ani nový fenomén - vykrádanie internetových balíkoboxov. Pri jednom z týchto trestných činov prichytila polícia v Trenčíne dvojicu mužov.
Už aj počas skorej jari tohto roka sme boli svedkami viacerých trestných činov, ktoré boli v spojitosti s balíkoboxami. Tento "trend" zdá sa, žiaľ, pokračuje. Prípad podobného charakteru sa objavil aj v Trenčíne, až na to, že páchatelia boli prichytení samotnou políciou.
Do balíkoboxov sa nepokúšali vlámať slovenskí občania
Všetko sa udialo počas začiatku víkendu o polnoci. "V Trenčínem v mestskej časti Zlatovce, boli zadržaní dvaja páchatelia priamo pri krádeži zo schránok Packeta boxu. Na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej kriminálky a kolegov z Pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Trenčíne sa podarilo bezprostredne po tom, ako sa vlámali do jednej zo schránok, z ktorej následne odcudzili zásielku, zadržať dvojicu páchateľov českej národnosti vo veku 28 a 35 rokov," napísala polícia.
Dvojica bola na mieste policajtmi okamžite obmedzená na osobnej slobode. Miesto činu bolo zadokumentované a boli zaistené stopy.
"Poverený príslušník OO PZ Trenčín začal v súvislosti s uvedenou udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu Krádež spáchaného formou spolupáchateľstva," napísali muži zákona.
Zvrat v prípade vykrádania výdajných boxov v Košiciach: Za všetkým sú synovia známeho mafiánskeho bosa!
Aktuálne naďalej prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku. "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť zatiaľ bližšie informácie," uzavreli.