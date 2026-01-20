Poslankyňu z Hlasu vytočila populárna nadácia: Kontroverzná novela zákona a trestné oznámenie! Prišla reakcia

BRATISLAVA - Nadácia Zastavme korupciu čelí trestnému oznámeniu zo strany koaličnej poslankyne. Na sociálnej sieti to oznámila jej riaditeľka Zuzana Petková, ktorá tvrdí, že ide o snahu umlčať kritiku poslancov za podporu kontroverznej novely Trestného zákona. Séria fotiek o podpore "mafiánskeho zákona" vytočila konkrétne Paulu Puškárovú z Hlasu-SD tak veľmi, že sa obrátila na políciu.
Bola u nás kriminálka, tvrdí riaditeľka Petková
"Minulý týždeň u nás boli dvaja policajti z kriminálnej polície. Preverujú trestné oznámenie, pre údajné ohováranie poslankyne Hlasu a prorektorky Ekonomickej univerzity Pauly Puškárovej," napísala riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Puškárovej sa nepáči, že na sociálnych sieťach nadácia uverejňovala sériu fotografií koaličníkov s podtextom, že podporili "promafiánsky zákon". "Hoci ako poslankyňa na ústavu prisahala, že bude chrániť záujmy občanov (nie mafie)," dodala Petková.
Novela, ktorá obmedzuje výpoveď kajúcnikov
Petková dodala, že Puškárová hlasovala za novelu Trestného zákona, ktorá výrazne obmedzuje možnosť využívať výpovede spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ako dôkaz v trestnom konaní. "Práve výpovede kajúcnikov boli v minulosti neraz kľúčové pri usvedčovaní členov organizovaného zločinu. Novela ich význam zásadne oslabuje," spresnila Petková.
Podobných fotografií, ako je tá nižšie, bolo na účte nadácie viacero. Objavovali sa v nich politici, ktorí novelu Trestného zákona podporili.
Toto obsahuje spomínaná novela
Poslanci novelu Trestného zákona schválili ešte v decembri minulého roka a v rovnaký mesiac ju podporil podpisom aj Peter Pellegrini. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela priniesla aj obmedzenie využívania kajúcnikov v trestnom konaní. Zaviedla tiež nové skutkové podstaty trestných činov, ako je popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne či porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Hlava štátu podpísala zákon krátko pred Vianocami.
"Poslanci týmto zákonom krátko pred Vianocami a bez riadneho zdôvodnenia vytvorili podhubie pre organizovaný zločin," uvádzala nadácia. Jeden z príspevkov sa týkal aj poslankyne Puškárovej.
O čo im išlo v kampani?
Zástupca riaditeľky nadácie Martin Suchý vo videu vysvetlil, že cieľom kampane bolo informovať verejnosť o tom, že „volení a platení poslanci schválili zákon, ktorý pomôže mafii a ohrozí bezpečnosť nás všetkých“. Zároveň zdôraznil, že politici by mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
"Šikanózne trestné oznámenia nás neodradia. Budeme naďalej upozorňovať na prešľapy politikov, korupciu aj zákony, ktoré škodia občanom Slovenska," uzavrel Suchý.