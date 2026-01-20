Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Poslankyňu z Hlasu vytočila populárna nadácia: Kontroverzná novela zákona a trestné oznámenie! Prišla reakcia

Paula Puškárová z Hlasu-SD podala trestné oznámenie na nadáciu Zastavme korupciu. Zobraziť galériu (4)
Paula Puškárová z Hlasu-SD podala trestné oznámenie na nadáciu Zastavme korupciu. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Martin Baumann)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Nadácia Zastavme korupciu čelí trestnému oznámeniu zo strany koaličnej poslankyne. Na sociálnej sieti to oznámila jej riaditeľka Zuzana Petková, ktorá tvrdí, že ide o snahu umlčať kritiku poslancov za podporu kontroverznej novely Trestného zákona. Séria fotiek o podpore "mafiánskeho zákona" vytočila konkrétne Paulu Puškárovú z Hlasu-SD tak veľmi, že sa obrátila na políciu.

Bola u nás kriminálka, tvrdí riaditeľka Petková

"Minulý týždeň u nás boli dvaja policajti z kriminálnej polície. Preverujú trestné oznámenie, pre údajné ohováranie poslankyne Hlasu a prorektorky Ekonomickej univerzity Pauly Puškárovej," napísala riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková
Zobraziť galériu (4)
Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková  (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Puškárovej sa nepáči, že na sociálnych sieťach nadácia uverejňovala sériu fotografií koaličníkov s podtextom, že podporili "promafiánsky zákon". "Hoci ako poslankyňa na ústavu prisahala, že bude chrániť záujmy občanov (nie mafie)," dodala Petková.

 
 

Novela, ktorá obmedzuje výpoveď kajúcnikov

Petková dodala, že Puškárová hlasovala za novelu Trestného zákona, ktorá výrazne obmedzuje možnosť využívať výpovede spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ako dôkaz v trestnom konaní. "Práve výpovede kajúcnikov boli v minulosti neraz kľúčové pri usvedčovaní členov organizovaného zločinu. Novela ich význam zásadne oslabuje," spresnila Petková.

Paula Puškárová
Zobraziť galériu (4)
Paula Puškárová  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podobných fotografií, ako je tá nižšie, bolo na účte nadácie viacero. Objavovali sa v nich politici, ktorí novelu Trestného zákona podporili.

 
 

Toto obsahuje spomínaná novela

Poslanci novelu Trestného zákona schválili ešte v decembri minulého roka a v rovnaký mesiac ju podporil podpisom aj Peter Pellegrini. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela priniesla aj obmedzenie využívania kajúcnikov v trestnom konaní. Zaviedla tiež nové skutkové podstaty trestných činov, ako je popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne či porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Hlava štátu podpísala zákon krátko pred Vianocami.

"Poslanci týmto zákonom krátko pred Vianocami a bez riadneho zdôvodnenia vytvorili podhubie pre organizovaný zločin," uvádzala nadácia. Jeden z príspevkov sa týkal aj poslankyne Puškárovej.

O čo im išlo v kampani?

Zástupca riaditeľky nadácie Martin Suchý vo videu vysvetlil, že cieľom kampane bolo informovať verejnosť o tom, že „volení a platení poslanci schválili zákon, ktorý pomôže mafii a ohrozí bezpečnosť nás všetkých“. Zároveň zdôraznil, že politici by mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Ilustračné foto.
Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto.  (Zdroj: TARS/ Martin Baumann)

"Šikanózne trestné oznámenia nás neodradia. Budeme naďalej upozorňovať na prešľapy politikov, korupciu aj zákony, ktoré škodia občanom Slovenska," uzavrel Suchý.

Viac o téme: PodporaPoslankyňaTrestné oznámenieNovelaZuzana PetkováTrestný zákonNadácia Zastavme korupciuHlas-SDPaula Puškárová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Umelecký súbor SĽUK dostal od ministerstva kultúry nový autobus
Umelecký súbor SĽUK dostal od ministerstva kultúry nový autobus
Správy
Rezort školstva spúšťa systém ePrihlášky
Rezort školstva spúšťa systém ePrihlášky
Správy
Na základnej škole v obci Miloslavov slávnostne otvorili novú telecvičňu
Na základnej škole v obci Miloslavov slávnostne otvorili novú telecvičňu
Správy

Domáce správy

Robert Fico
Fico sa pustil do šéfky Komisie Ursuly von der Leyenovej: OTVORENÝ LIST! Tlačí na riešenie týchto problémov
Domáce
Ilustračné foto
ÚVZ SR nariadil ĎALŠIE stiahnutie výrobkov Nestlé z trhu! Obsahujú nebezpečný TOXÍN, veľká TABUĽKA šarží
Domáce
Jana Hanuliaková
PS pritvrdzuje: Na ministerstve vnútra spúšťa poslanecký prieskum, Šutaj Eštok podľa nich nezvláda rezort
Domáce
Zvolen chystá veľkú zmenu v MHD: Bezplatné cestovanie seniorov a integrácia do krajskej dopravy už o rok
Zvolen chystá veľkú zmenu v MHD: Bezplatné cestovanie seniorov a integrácia do krajskej dopravy už o rok
Banská Bystrica

Zahraničné

Europarlament rozhodol: Prijal pozíciu
Europarlament rozhodol: Prijal pozíciu k dostupnosti kľúčových liekov v EÚ
Zahraničné
Londýn napriek varovaniam ustúpil:
Londýn napriek varovaniam ustúpil: Čína postaví v Británii najväčšiu ambasádu v Európe
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová varuje Trumpa: Clá kvôli Grónsku poškodia vzťahy a pomôžu nepriateľom
Zahraničné
aktualizované Na jednom mieste chýbal
Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné
Zahraničné

Prominenti

Separ sa rozhodol, že
Prekvapivé rozhodnutie Separa: Na pohreb Osťa nepríde! Rozlúčil sa s ním po svojom... na magickom mieste
Domáci prominenti
Jesy Nelson
Ďalšia rana po KRUTEJ diagnóze dvojičiek: Slávna speváčka ostala na ne sama!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Domáci prominenti
Karlos Vémola
Polícia odkrýva kauzu Vémola: Stovky kilogramov kokaínu! Pašovalo sa aj v hračkách pre deti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Nočné divadlo, aké sa
Nočné divadlo, aké sa často nevidí: Polárnu žiaru bolo vidieť aj zo Slovenska a okolitých krajín! Čo ju spôsobilo?
Zaujímavosti
Historický návrat ľudí k
Historický návrat ľudí k Mesiacu je na dosah: Gigantická raketa už stojí na rampe! Zloženie posádky prepíše dejiny
Zaujímavosti
Mutácie nie sú náhodné?
Mutácie nie sú náhodné? Fyzik prišiel s teóriou, ktorá šokuje vedcov: Môže dokázať, že žijeme v simulácii!
Zaujímavosti
Brittany s manželom vyskúšali
Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti! (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti! (foto)
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!

Šport

Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Niké liga
VIDEO Šimon Nemec sa zapísal do histórie NHL: Vytvoril rekord, ktorý vyráža dych!
VIDEO Šimon Nemec sa zapísal do histórie NHL: Vytvoril rekord, ktorý vyráža dych!
NHL
Hectorová neudržala vedenie po prvom kole, Brignoneová sa vrátila vo veľkom štýle
Hectorová neudržala vedenie po prvom kole, Brignoneová sa vrátila vo veľkom štýle
Lyžovanie
Marko po odchode z Red Bullu prehovoril o favoritoch novej sezóny: Tieto tímy budú mať obrovskú výhodu
Marko po odchode z Red Bullu prehovoril o favoritoch novej sezóny: Tieto tímy budú mať obrovskú výhodu
Formula 1

Auto-moto

Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky

Kariéra a motivácia

Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
O práci s humorom
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
Aktuality
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Výber receptov
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty

Technológie

Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Armádne technológie
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Správy
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Bezpečnosť
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Veda a výskum

Bývanie

7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!

Pre kutilov

Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Sex
Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Robert Fico
Domáce
Fico sa pustil do šéfky Komisie Ursuly von der Leyenovej: OTVORENÝ LIST! Tlačí na riešenie týchto problémov
Ilustračné foto
Domáce
ÚVZ SR nariadil ĎALŠIE stiahnutie výrobkov Nestlé z trhu! Obsahujú nebezpečný TOXÍN, veľká TABUĽKA šarží
Na jednom mieste chýbal
Zahraničné
Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné
Emmanuel Macron a Donald
Zahraničné
Trumpov podraz: Zverejnil súkromnú sms správu od Macrona! Hneď sa mu vyhrážal obrovským clom na víno

Ďalšie zo Zoznamu