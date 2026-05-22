Koniec drogového biznisu v Galante a Dunajskej Strede: Akcia Armata poslala štyroch mužov do väzby

DUNAJSKÁ STREDA - Polícia obvinila štyroch mužov, ktorých zadržala v rámci akcie Armata, z drogovej trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení mali dlhodobo zabezpečovať a distribuovať metamfetamín, známy ako pervitín, ďalším dílerom aj koncovým užívateľom najmä v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Počas akcie policajti vykonali viaceré domové prehliadky, prehliadky iných priestorov aj osobné prehliadky. Zaistili finančnú hotovosť, mobilné telefóny, nosiče digitálnych stôp, plastové vrecká s obsahom neznámej látky a ďalšie dôkazy súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Zaistený materiál bude predmetom znaleckého skúmania.
Sudca rozhodol o väzobnom stíhaní všetkých štyroch obvinených. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na osem až 20 rokov. Na zásahu spolupracovali príslušníci pohotovostných policajných útvarov z Trnavy, Nitry a Banskej Bystrice, útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru a policajti okresnej kriminálky z Dunajskej Stredy.