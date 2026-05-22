Auto skončilo v kanáli pri moste! Hasiči zasahovali pri obci Boheľov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
BOHEĽOV - Hasiči zasahovali v piatok doobeda pri obci Boheľov v okrese Dunajská Streda, kde osobné motorové vozidlo skončilo v kanáli pri moste na štátnej ceste. Prieskumom zistili, že nedošlo k úniku prevádzkových kvapalín. V aute ani v jeho okolí nenašli žiadnu osobu. Uviedla hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.
Vo vozidle sa nenachádzala žiadna osoba. Ako uviedla hovorkyňa, hasiči následne na mieste vykonali vyhľadávanie, pričom nikoho nenašli. Vozidlo vytiahli pomocou hasičskej techniky s hydraulickou rukou. Z preventívnych dôvodov zároveň natiahli sorpčné hady na zabránenie prípadnému úniku prevádzkových kvapalín do vodného toku, čo by mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu vody a miestny ekosystém.