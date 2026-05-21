Prebiehajú práce na obchvate Ružomberka: Sústreďujú sa najmä na riešenie dosahov zosuvu

RUŽOMBEROK - Práce na diaľničnom obchvate Ružomberka sa aktuálne sústreďujú najmä na riešenie dosahov zosuvu pôdy. Mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) uviedla, že okrem toho prebiehajú už len dokončovacie práce. Na úseku dokončujú obrusné vrstvy vozovky, vodorovné dopravné značenie, oceľové zvodidlá a oplotenie diaľnice.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) informoval koncom apríla na výjazdovom rokovaní vlády v Liskovej v okrese Ružomberok, že navrhnuté technické riešenie na zastavenie zosuvu pôdy v náročnom teréne diaľničného obchvatu Ružomberka bolo funkčné. Podľa jeho slov sa podarilo zastaviť posun mosta, ktorý sa vrátil naspäť do pôvodnej polohy. „Situácia je vyriešená, napriek tomu ale platí, že tie práce budú prebiehať až do konca septembra tohto roka,“ doplnil Ráž na výjazdovom rokovaní.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.