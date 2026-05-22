Domáca starostlivosť o seniorov má svoje úskalia: Hygiena, pohyb a pomoc rodiny rozhodujú o kvalite života

Po návrate z nemocnice sa mnohým seniorom začína úplne nová etapa života – doma, no často bez dostatočných podmienok a podpory. Rodiny robia maximum, no bez skúseností a správnych informácií sa aj základná starostlivosť, ako je hygiena, môže stať problémom. A práve tá rozhoduje nielen o komforte, ale aj o zdraví.
Na realitu domácej starostlivosti sme sa pozreli spolu s Mgr. Rastislavom Sokolom z ADOS. Rozhovor viedla Michaela Kocianová za Ligu pre seniorov ako súčasť projektu Bezpečné cvičenie doma pre seniorov, ktorý vznikol v spolupráci OZ Vetulus / Liga pre seniorov, Nadácie SPP, spoločnosti BIOXA Therapeutics, s.r.o. a Centra aktívneho starnutia.
Hygiena ako základ: „Nejde len o čistotu, ale aj o hojenie“
„Vo svojej praxi vidím, že úroveň hygieny priamo ovplyvňuje proces hojenia rán,“ vysvetľuje Sokol.
Mnohí pacienti sú odkázaní na pomoc druhých aj pri tých najzákladnejších úkonoch. Práve tu vzniká problém – hygiena sa stáva náročnou, niekedy až nedostupnou.
„Predstavte si staršieho človeka, ktorý sa nedokáže bezpečne dostať do vane. K tomu inkontinencia, znížená pohyblivosť… nároky na hygienu sú oveľa vyššie,“ dodáva.
Keď kúpeľňa nestačí: riešením je aj hygiena na lôžku
Realita slovenských domácností často neumožňuje ideálne podmienky. Vysoké vane či úzke priestory sú pre seniorov doslova bariérou.
Aj preto sa čoraz viac využívajú alternatívne riešenia:
- hygiena priamo na lôžku,
- špeciálne pomôcky,
- moderné hygienické produkty.
„Zaujala ma obojstranná umývacia rukavica GloveXa s medicínskym mydlom. Po pridaní naozaj malého množstva vody vytvorí penu a umožní plnohodnotné umytie tela bez oplachovania. Penu stačí zotrieť jednorazovým hygienickým uterákom WipeXa. Pacient bude čistý a lôžko suché.“ opisuje Sokol.
Aj takéto riešenia, ktoré v tomto prípade prináša spoločnosť BIOXA Therapeutics, s. r. o., výrazne uľahčujú starostlivosť rodinám aj samotným pacientom.
Príbeh z praxe: keď správna hygiena zmení všetko
Zlepšenie hygieny nie je len teória. V praxi prináša konkrétne výsledky.
„Pamätám si pacienta s rozsiahlym dekubitom. Rodina sa snažila, no nepoznala správne postupy. Pokožka bola dlhodobo vlhká a podráždená,“ spomína odborník.
Po nastavení správnej starostlivosti:
- sa zlepšil stav kože,
- rana sa začala hojiť,
- pacient sa cítil komfortnejšie.
„Pacienti často hovoria, že sa cítia lepšie, keď sú čistí. Hygiena má obrovský psychologický význam,“ dodáva.
Hygiena nie je len pre ležiacich
Dôležité je uvedomiť si, že problémy s hygienou sa netýkajú len imobilných pacientov.
„Aj čiastočne mobilní seniori môžu mať strach z pádu v kúpeľni alebo problémy s pohybom. Hygiena je kľúčová pre všetkých,“ upozorňuje Sokol.
„Dostupnosť moderných pomôcok v súčasnosti umožňuje predĺžiť samostatnosť starších ľudí a oddialiť odkázanosť na pomoc druhých. Aj zo skúsenosti z vlastného okolia viem, aké je to pre ľudí vo vyššom veku dôležité.“
Zanedbanie však môže viesť k:
- infekciám,
- poškodeniu kože,
- vzniku dekubitov.
Kľúč k prevencii? Pohyb a edukácia
Práve tu vstupuje do hry projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov, ktorý okrem hygieny poukazuje aj na význam pohybu.
V rámci projektu vzniklo edukačné video zamerané na panvové dno – oblasť, ktorá úzko súvisí:
- s inkontinenciou,
- stabilitou tela,
- celkovou kvalitou života seniora.
Silnejšie panvové dno znamená:
- menšie riziko hygienických komplikácií,
- vyššiu samostatnosť.
Projekt tak prepája prevenciu, edukáciu aj praktické riešenia do jedného celku.
Rodina ako najdôležitejší článok
Bez ohľadu na moderné pomôcky či odbornú starostlivosť zostáva kľúčová jedna vec – rodina.
„Učíme príbuzných, ako správne polohovať pacienta, ako ho umývať a ako sledovať stav pokožky. Včasné zachytenie problému môže zabrániť vážnym komplikáciám,“ vysvetľuje Sokol.
Základom je:
- jemný a systematický prístup,
- dôkladné osušenie pokožky,
- používanie ochranných prípravkov.
Dôstojnosť na prvom mieste
Hygiena je citlivá téma. Pre mnohých seniorov znamená strata samostatnosti aj psychickú záťaž.
„Vždy sa snažíme zachovať dôstojnosť pacienta. Ak môže, nech časť hygieny vykoná sám. My pomáhame len tam, kde treba,“ zdôrazňuje odborník.
Aj malé zmeny v starostlivosti môžu priniesť veľkú úľavu
Starostlivosť o seniora v domácom prostredí je každodenný proces, v ktorom rozhodujú detaily. Pravidelná hygiena, správne návyky a aj jednoduché cvičenia dokážu výrazne ovplyvniť nielen zdravotný stav, ale aj sebavedomie a psychickú pohodu pacienta. Dôležité je, aby rodiny na to neboli samy - aj náročná situácia sa dá zvládnuť lepšie, ak majú ľudia k dispozícii správne informácie a podporu.
Aj vďaka iniciatívam, ako je projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov, a podpore partnerov vrátane BIOXA Therapeutics, s.r.o., sa témy, o ktorých sa často nehovorí, dostávajú do popredia.
Pretože starostlivosť o seniorov nie je len o liečbe. Je o dôstojnosti, komforte a v sebestačnosti v každodennom živote.
