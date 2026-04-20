Rezort spravodlivosti pripravuje novelu exekučného poriadku: Exekučná činnosť je kontrolovaná

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pripravuje novelu exekučného poriadku. Exekučná činnosť je podľa neho prísne kontrolovaná v rámci dohľadových právomocí rezortu. V reakcii na sobotné (18. 4.) vyjadrenia Slovenskej komory exekútorov (SKE) to uviedlo tlačové oddelenie MS.
„Zároveň je potrebné uviesť, že na vymožiteľnosť práva majú vplyv aj iné faktory ako legislatíva. Ministerstvu je z vlastnej činnosti známe, že takým faktorom je aj efektivita súdnych exekútorov pri výkone exekučnej činnosti,“ uviedol rezort.
SKE v sobotu k 30. výročiu vzniku inštitútu súdneho exekútora uviedla, že pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nevyhnutná rovnováha medzi právami veriteľov a dlžníkov. Potrebná je aj stabilita exekučnej legislatívy a jej odolnosť voči politickým náladám a vplyvom.