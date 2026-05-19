Polícia PÁTRA po synovi Lukáša Machalu Samuelovi: Naposledy ho videli na psychiatrii!

BRATISLAVA - Polícia z Pezinka sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 25-ročnom Samuelovi Machalovi s trvalým pobytom v Bratislave. Naposledy bol videný v utorok o 10.00 h v nemocnici na Malackej ceste v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Ide o syna generálneho tajomníka ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Syn štátneho úradníka bol podozrivý aj z toho, že predvlani ukradol kabelku staršej pani na Gallayovej ulici v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Vyšetrovanie prípadu však neskôr zastavili pre nepríčetnosť. Súd rozhodol, že Machala musí podstúpiť psychiatrické liečenie. Nariadená mu zároveň bola aj protitoxikomanická liečba v ústavnej forme.
Podľa popisu polície je nezvestný 175 centimetrov vysoký, zavalitej postavy, má 140 kilogramov, hnedé oči a kučeravé dlhšie vlasy tmavej farby. Naposledy mal oblečené čierne tričko, čierne krátke nohavice, biele tenisky a mal čiernu cestovnú tašku.
Polícia žiada verejnosť v prípade, ak má akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby, aby jej ich oznámila na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.