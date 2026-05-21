Obrovský POSUN pri krvavej dráme v Bratislave: Polícia už MÁ v rukách podozrivého muža!

BRATISLAVA - V bratislavskej Dúbravke došlo v stredu večer k tragickému útoku chladnou zbraňou. Muž po útoku utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia po páchateľovi následne vyhlásila pátranie a zverejnili aj fotografiu. Náhla zmena a zásadný posun v prípade prišiel krátko po deviatej hodine dopoludnia.
Bratislavská krajská polícia informovala, že oznámenie o útoku prijala na linke 158 krátko v stredu po 20:00 hodine. Na miesto okamžite vyslali policajné hliadky aj záchranárov.
Policajti krajskej kriminálnej polície z Bratislavy vo štvrtok zadržali osobu hľadanú v spojitosti so stredajším útokom chladnou zbraňou, po ktorom zomrel muž.
"Momentálne sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony," uviedli policajti a poďakovali občanom za pomoc pri pátraní.
"V čase o 20.09 h sme na linke 158 prijali oznam o útoku chladnou zbraňou na muža. Na ulicu Cabanova boli ihneď vyslané hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto sa tam už nachádzala rýchla zdravotná pomoc, ktorá už mužovi nedokázala pomôcť," uviedla polícia.
Pôvodne polícia informovala, že incident sa stal na Cabanovej ulici. Vo štvrtok ráno však spresnila, že k útoku došlo na Tranovského ulici v Bratislave.
Okolnosti útoku ani motív zatiaľ nie sú známe. Polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje.