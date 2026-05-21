Dozvuky krvavej DRÁMY v Dúbravke: Na mieste tragédie sa objavil ODKAZ pre zabitého muža (†34)! Zo slov láme srdce

BRATISLAVA - Bratislavská Dúbravka sa ešte stále spamätáva z krvavého útoku zo stredajšieho večera z 20. mája, kedy pri prevoze do nemocnice zomrel 34-ročný muž po útoku chladnou zbraňou. Jeho život vyhasol po tom, čo nastala fyzická konfrontácia na Tranovského ulici. Teraz sa na mieste hrozného útoku objavil odkaz, ktorý je dokonca ručne písaný.
VIDEO Odkaz od neznámej osoby na mieste útoku:
Muža dobodali v stredu večer nožom pri jednom z blízkych bytových blokov. Polícia o všetkom informovala už v spomínaný večer na sociálnej sieti s tým, že obeť útok neprežila. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o 34-ročného muža. "Po príchode hliadok na miesto sa tam už nachádzala rýchla zdravotná pomoc, ktorá už mužovi nedokázala pomôcť," konštatovala po všetkom polícia.
Obrovský POSUN pri krvavej dráme v Bratislave: Polícia už MÁ v rukách podozrivého muža!
Na mieste útoku sa objavil ručne písaný odkaz a sviečka
Neprešlo ani 24 hodín od tohto útoku a na Tranovského ulici v Dúbravke sa vedľa lavičky objavil kahanec so sviečkou a ručne písaným odkazom. Autorom bude pravdepodobne blízka osoba mŕtveho 34-ročného muža, ktorý útok neprežil.
Kam ideš? Pýta sa autor záhadného odkazu
Slová na odkaze znejú vyčítavo voči útočníkovi a autor sa ho pýta zásadnú otázku. "Kam ideš, keď to bolí? Keď nevieš nájsť slová, skrývaš slová v daždi a zmývaš ich ... snaží sa zadržal slzy a skryť všetky svoje strachy. Kam ideš, keď sa rozpadáš a si uväznený v tme. Kam ideš?" píše sa v záhadných riadkoch na kuse papierového kartónu zabaleného v euroobale pri kahanci.
Polícia už hlási zadržanie osoby
Polícia po útoku rozbehla pátranie po samotnom mužovi, ktorý 34-ročného človeka dobodal na smrť. Orgány dokonca zverejnili dvojicu fotografií, ktoré o pár hodín stiahli a ohlásili, že po intenzívnom pátraní sa dostali k podozrivému. Toho sa na kriminálke podarilo zadržať ešte vo štvrtok 21. mája ráno, teda hneď na druhý deň.