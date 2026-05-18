Srbský prezident sa Tarabovi poďakoval za podporu: Fica pozýva na návštevu

BAKU - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v pondelok v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra (WUF13) stretol s podpredsedom vlády SR a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska aj za podporu jeho cesty do Európskej únie, informuje o tom agentúra TANJUG.
„S Tomášom Tarabom som diskutoval o ďalšom posilňovaní srbsko-slovenských vzťahov, ako aj o príležitostiach pre rozvoj spolupráce v oblastiach infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky a udržateľného rozvoja miest,“ uviedol Vučič po stretnutí so slovenským ministrom.
Vučič doplnil, že predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi odovzdal pozvánku na návštevu Srbska. „Som presvedčený, že v nasledujúcom období ďalej posilníme naše politické a hospodárske väzby a zrealizujeme významné spoločné projekty,“ dodal srbský prezident.