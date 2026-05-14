Minister Taraba ohlásil na Kysuciach veľké investície: Smeruje tam 18 miliónov eur

Čadcu čaká zásadný posun v rozvoji moderného zberu odpadov, cestovného ruchu aj zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov. Investície za vyše 3,8 milióna eur ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s primátorom Čadce Matejom Šimáškom. Celkovo smeruje do centra regiónu Kysúc vyše 18 miliónov eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko aj z prostriedkov Environmentálneho fondu.
„Teší ma, že práve v tomto malebnom kraji môžeme ohlásiť zásadný posun pri financovaní investícií, ktoré prinesú nielen obyvateľom Čadce, ale aj návštevníkom Kysúc vyšší komfort života, modernú materskú školu, ktorej prevádzka ušetrí samospráve peniaze, ale tiež kvalitnejší a efektívnejší systém odpadového hospodárstva so spravodlivejšími poplatkami za vývoz odpadu,“ zdôraznil Taraba.
Vďaka zavedeniu množstvového zberu odpadov získa viac ako 22-tisíc obyvateľov Čadce prístup k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu zberu komunálnych odpadov, pričom celková produkcia zmesového odpadu klesne o 300 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach. Celkové oprávnené výdavky eurofondového projektu predstavujú takmer 3,4 milióna eur, pričom celková výška nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko dosahuje cca 3,1 milióna eur.
150 moderných kontajnerových stojísk odpadu
Podľa primátora Čadce Mateja Šimáška pribudne v meste približne 150 moderných kontajnerových stojísk zmesového komunálneho odpadu s elektronickým uzamykaním a s elektronickým systémom evidencie odpadov. „Začipované budú všetky nádoby na zmesový komunálny odpad v meste. Uzamknuté stojiská zabránia cudzím osobám v prístupe k zberovým nádobám a vyhadzovaniu odpadu, za ktorý neplatia, čím sa zlepší poriadok a čistota v meste a zároveň sa zvýši environmentálna udržateľnosť, ochrana životného prostredia aj estetická úroveň. Pre nás je veľmi dôležité, že vďaka lepšej separácii odpadov sa znížia náklady na skládkovanie,“ dodal primátor Šimášek.
12 projektov za vyše 1 milióna eur
Envirorezort podporil za necelé tri roky z Environmentálneho fondu v okrese Čadca celkovo 12 projektov za vyše 1 milión eur. Investície smerujú najmä do zvyšovania energetickej hospodárnosti verejných budov, podpory triedenia odpadov, nákupu malotraktorov či podpory environmentálneho vzdelávania na školách. Jedným z aktuálnych projektov, ktorý získal podporu, je investícia do modernizácie Materskej školy Fraňa Kráľa v Čadci. Vďaka dotácii za 475 tisíc eur získa materská škola zateplenú fasádu, novú strechu, okná či dvere, ale tiež nové rozvody tepla, vykurovanie či rekuperačné vetranie.
Ministerstvo životného prostredia pod Tomášom Tarabom rovnako smeruje vyše 17 miliónov eur z eurofondov v okrese Čadca do 20 projektov na triedený zber komunálnych odpadov, zavádzanie systému množstvového zberu komunálneho odpadu, recykláciu odpadov, protipovodňové aj vodozádržné opatrenia.
Primátor Čadce zároveň informoval, že mesto má dokončený projekt na vybudovanie siedmich kilometrov bezpečných cyklotrás. Vicepremiér Taraba v tejto súvislosti oznámil, že envirorezort pod jeho vedením pripraví výzvu pre samosprávy, ktorá podporí rozvoj cykloturistiky. „Celý Žilinský kraj vrátane Kysúc má obrovský potenciál v rozvoji turizmu, obzvlášť pri budovaní bezpečných a moderných cyklotrás, a preto aj v našom rezorte hľadáme riešenia, ktoré samosprávam pomôžu v realizácii zmysluplných projektov v tejto oblasti,“ uzavrel Taraba.