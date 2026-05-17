Taraba na svetovom fóre: Klimatické problémy podľa neho žiadna krajina sama nevyrieši

BAKU - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľu popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra (WUF13). Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že SR má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dopadov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca. Informuje o tom azerbajdžanská agentúra APA.
„Keď hovoríme o otázkach, akou je napríklad zmena klímy, je dôležitá medzinárodná spolupráca. Žiadna krajina totiž nedokáže tieto problémy vyriešiť sama. Dosiahnuť to môžeme len spoločne,“ vyhlásil Taraba. „Urbanizácia je dnes pod silným tlakom nových noriem. V Európskej únii tieto normy veľmi rýchlo sprísňujeme. Slovensko je však krajina, ktorá sa riadi zdravým rozumom. Otvorene hovoríme, že nie každé riešenie je nutne tým správnym. Pretože niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudobných ľudí,“ uviedol podpredseda vlády.
archívne video
Taraba zdôraznil, že Slovensko je v EÚ známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. „Našou prioritou je zdieľanie našich vedomostí a skúseností, ako podporovať komunity a zabezpečiť dostatočné zdroje v oblasti vodného hospodárstva,“ povedal.
Na zasadnutí WUF13 Taraba Slovensko zastupuje na základe poverenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Absolvuje tam aj bilaterálne rozhovory s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom, ministrom ekológie a prírodných zdrojov Rashadom Ismayilovom aj predsedom Štátnej agentúry pre vodné zdroje Zaurom Mikayilovom.