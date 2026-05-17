Taraba zastupuje Slovensko na prestížnom fóre OSN: Dôležité rokovania o mestách a vode

BRATISLAVA - Pod záštitou Organizácie Spojených národov sa v metropole Azerbajdžanu začína Svetové mestské fórum za účasti popredných vládnych predstaviteľov štátov z celého sveta, primátorov, urbanistov, súkromného sektora aj akademikov. Slovenskú republiku bude na prestížnom medzinárodnom podujatí v dňoch 17. až 19. mája 2026 zastupovať podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na základe poverenia predsedu vlády SR Roberta Fica.
Zasadnutie Svetového mestského fóra WUF13 je jedným z najväčších podujatí OSN, ktoré sa koná prvýkrát v kaukazskom regióne a organizuje v spolupráci s azerbajdžanskou vládou. Zameriava sa na bezpečné a odolné mestá a komunity.
Diplomatické rokovania v Baku
Vicepremiér Taraba na pracovnej ceste v Baku absolvuje viaceré bilaterálne rozhovory, vrátane rokovaní s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom, ministrom ekológie a prírodných zdrojov Azerbajdžanu Rashadom Ismayilovom, ako aj predsedom Štátnej agentúry pre vodné zdroje Azerbajdžanu Zaurom Mikayilovom.
Voda ako strategická téma
Práve vodná diplomacia je podľa Tarabu strategickým prvkom, ktorý Slovensku môže otvoriť dvere k novým formám medzinárodnej spolupráce. „Slovensko je bohaté na vodu a svet jej má málo. Sú štáty, ktoré musia hospodáriť s každou kvapkou a Slovensko vie byť inšpiráciou a dobrým partnerom pre technickú spoluprácu a výmenu poznatkov vo vodnom manažmente,“ uzavrel šéf envirorezortu.