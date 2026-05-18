PS predložilo návrh: Má zabezpečiť ochranu pred rodovo podmieneným násilím

BRATISLAVA - Ochranu pred rodovo podmieneným násilím by mal zabezpečiť právny rámec, ktorý prináša návrh zákona o pomoci osobám zažívajúcim násilie z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Návrh legislatívy predložila do Národnej rady (NR) SR skupina poslancov za PS. Jeho súčasťou je napríklad nová skutková podstata sexuálneho obťažovania či vraždy ženy - femicídy. Obsahuje aj úpravy týkajúce sa kybernetického násilia.
„Navrhuje sa redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zrušenie premlčacej doby pri tomto ohavnom čine, ktorý naša spoločnosť nemôže zľahčovať a ticho tolerovať. Súčasná právna úprava definície znásilnenia a sexuálneho násilia nespĺňa moderné kritériá ochrany ľudských práv, navrhovaná úprava naopak vychádza z odborných a vedeckých poznatkov,“ napísali poslanci v dôvodovej správe k návrhu.
V Trestnom zákone by chceli doplniť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou je situácia, keď páchateľ spácha trestný čin v prítomnosti dieťaťa. „Tento návrh vychádza z potreby chrániť deti ako sekundárne obete trestných činov a potreby prijímania právnej úpravy v najlepšom záujme detí,“ upozornili predkladatelia. PS navrhuje tiež úpravu skutkovej podstaty trestného činu podnecovania k nenávisti tak, že by sa rozšíril o príslušnosť k určitej skupine obyvateľstva o „sexuálnu orientáciu“, „pohlavie“ a „rodovú identitu”. Zaviesť by poslanci chceli aj samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho a partnerského násilia.