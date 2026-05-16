Ďalší podvod na seniorku, prišla o peniaze! Bratislavská polícia prípad vyšetruje

BRATISLAVA - Bratislavská polícia vyšetruje podvod, ktorého obeťou bola 79-ročná seniorka. Začiatkom mája ju kontaktoval podvodník, ktorý jej oznámil, že zarobila vyššiu sumu peňazí z kryptoinvestície a je potrebné, aby peniaze vybrala z účtu. Prišla o 2000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Dôverčivá seniorka poskytla podvodníkovi nielen údaje z jej občianskeho preukazu, ale podľa pokynov si nainštalovala do mobilného telefónu neznáme aplikácie. Následne v zmysle pokynov nastúpila do vozidla taxislužby, ktoré jej privolal podvodník, a odviezla sa do jedného z nákupných centier. Tam v banke vybrala finančnú hotovosť vo výške 2000 eur, ktoré následne v zmysle telefonického pokynu odovzdala neznámemu mužovi v blízkosti východu z obchodného centra,“ uviedla polícia.
Seniorov opäť upozornila, aby v žiadnom prípade neposielali ani neodovzdávali peniaze alebo hodnotné veci cudzej osobe, ale volali na tiesňovú linku 158. Varovala tiež pred poskytovaním údajov z dokladov či overovacích kódov a otváraním odkazov alebo inštalovaním aplikácií na odporúčanie neznámych osôb. „Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ doplnila polícia. Vyzvala aj ostatných občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.