Polícia pátra po mužovi: V nákupnom centre v Bratislave rozbil vitríny a odišiel preč

BRATISLAVA - Doposiaľ neznámy muž poškodil uplynulý piatok sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Polícia po ňom pátra a skutok vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12.00 h doposiaľ neznámy muž, maskovaný kapucňou, k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ uviedla polícia.
Zároveň sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Hľadá svedkov tejto udalosti. V prípade, ak majú občania akékoľvek informácie o incidente, môžu sa obrátiť na políciu na tiesňovej linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície.