Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÝ výrobok! Predával sa v známom obchode, nemáte ho doma?

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sťahuje z predaja nebezpečnú bižutériu. Prívesok v tvare srdca, ktorý sa predával v obchodoch Sinsay, obsahuje nadmerné množstvo niklu, silne alergizujúceho kovu, ktorý môže poškodiť nervový systém, orgány a predstavuje rizikový faktor vzniku rakoviny.
Inšpekcia upozorňuje na nebezpečnú bižutériu, ktorá sa predávala na slovenskom trhu. Problémovým výrobkom je "Retiazka s príveskom v tvare srdca", predávaná v obchodoch Sinsay, pôvodom z Číny. Ide o náhrdelník. "Má integrovaný prívesok striebornej farby v tvare nekonečno, ktorý je z časti ozdobený malými kamienkami a neintegrovaný prívesok striebornej farby v tvare srdca," opisuje SOI s tým, že retiazka je balená v malom priehľadnom plastovom obale.
Náhrdelník s príveskom je zavesený na papierovom podklade, na ktorom sú uvedené informácie v rôznych jazykoch:
- EAN 59078313887162
- Kód produktu: 926HM-SLV-ONE
- LPP S.A. Lakowa 39/44, 80-769 Gdansk, e-mail: lpp@lppsa.com
- 50% železo, 20%polypropylén, 20%zinojk, 10 sklo
Dôvodom nebezpečnosti je chemické riziko-ohrozenie zdravia. "Prívesok na retiazke v tvare srdca obsahuje nadlimitné množstvo niklu," upozorňuješ inšpekcia.
Nikel
Nikel je silne alergizujúci ťažký kov, ktorý po dlhšej alebo opakovanej expozícii môže negatívne vplývať na nervový systém, spôsobiť poškodenie orgánov, a predstavovať potencionálny rizikový faktor pre vznik rakoviny.
Opatrenia na trhu
Inšpekcia umožnila kontrolovanému obchodníkovi prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a jeho stiahnutiu z trhu. "Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku obchodníkovi, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," radí SOI a odporúča spotrebiteľom, ak si vyššie uvedenú retiazku s príveskom zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.