Finančná správa bije na poplach: V gastre sa ročne nepriznajú tržby za stovky miliónov eur

BRATISLAVA - Finančná správa pokračuje v intenzívnych kontrolách evidencie tržieb a boji proti šedej ekonomike. Podľa analýzy spoločnosti EY bolo na Slovensku v šedej ekonomike približne 17 miliárd eur.

Masívne daňové úniky

Podľa interných analýz finančnej správy Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom práve v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb. Len v troch najrizikovejších oblastiach — gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo — dosahujú odhadované ročné  nepriznané tržby takmer miliardu eur.

Potvrdzujú to aj dáta z kontrol, ktoré sú však cielené na rizikové subjekty. Finančná správa v minulom roku vykonala 19 692 kontrol evidencie tržieb. Porušenie zákona zistila v 5 789 prípadoch, čo predstavuje takmer 30 % všetkých kontrol. V 3 746 prípadoch (19 %) kontrolóri odhalili nezaevidovanie tržby. Oproti roku 2023 vzrástol počet kontrol registračných pokladníc trojnásobne.

Rekordné tržby v systéme

Podľa údajov finančnej správy dosiahol celkový objem evidovaných tržieb v systéme registračných pokladníc v roku 2025 viac ako 37,9 miliardy eur. Podnikatelia pritom vystavili takmer dve miliardy pokladničných dokladov.

Gastro v centre pozornosti

Osobitnú pozornosť venuje finančná správa segmentu gastro, ktorý dlhodobo patrí medzi rizikové oblasti z pohľadu evidencie tržieb. V tomto sektore dosiahol objem evidovaných tržieb v roku 2025 viac ako 2,74 miliardy eur pri viac ako 213 miliónoch vydaných pokladničných dokladov.

V gastrosektore vykonala finančná správa 7 007 kontrol, pričom porušenia zistila v 1 935 prípadoch (27 %). Nezaevidovanie tržby odhalili kontrolóri v 1 256 prípadoch (17 %). Znamená to približne necelých 500 mil. eur nepriznaných tržieb.

Pokladnice odhaľujú rozdiely

Významné zistenia prinášajú aj expertízy registračných pokladníc. Od začiatku roka 2025 finančná správa zabezpečila 37 online registračných pokladníc, pričom pri 26 z nich identifikovala nepriznané tržby vo výške približne 8,6 milióna eur. Priemerne ide o viac ako 330-tisíc eur nepriznaných tržieb na jednu pokladnicu.

Finančná správa sa aj  v týchto dňoch okrem iného zameriava na kontroly evidencie tržieb v rizikových sektoroch, kam patria gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo či zdravotnícke ambulancie.

