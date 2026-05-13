Tomáš Klus otvorene o nevere aj alkohole: Toto bola jediná chyba, ktorú skutočne ľutuje!

PRAHA - Spevák Tomáš Klus opäť prehovoril bez servítky. Po rokoch sa vrátil k bolestivým témam zo svojho života – nevere, alkoholu aj traumám z detstva. Dnes však tvrdí, že najväčšou výhrou je pre neho rodina a vzťah s manželkou Tamarou.
Charizmatický český spevák Tomáš Klus sa nikdy netajil tým, že v minulosti spravil viacero chýb. Verejne priznal neveru aj problémy s alkoholom a dnes otvorene hovorí o tom, čo všetko musel v živote spracovať. Spevák povedal, že podvádzal všetky svoje bývalé partnerky a výnimkou nebola ani jeho manželka Tamara, s ktorou dnes vychováva tri deti. Práve priznanie nevery však označil za zásadný moment svojho života. „Pravda oslobodzuje,“ povedal Klus s tým, že nechcel ďalej žiť v klamstve, aj keď vedel, že mu Tamara možno nikdy neodpustí. Dnes hovorí, že ich vzťah prežil len preto, že na ňom obaja intenzívne pracovali. Zaviedli si spoločné rande bez detí, doprajú si čas každý sám pre seba a snažia sa svoj vzťah neustále budovať.
„Keby sa so mnou Tamara rozišla, tak prvému komu volám je Tamara. Je to môj najlepší kamoš,“ zavtipkoval spevák. Otvorene prehovoril aj o alkohole, ktorý bol kedysi súčasťou jeho života. Priznal, že vedel žúrovať aj niekoľko dní vkuse. „Keď niečo robím, robím to naplno,“ povedal s humorom. Zároveň však dodal, že alkoholom ubližoval najmä sebe. Definitívny stop mu dal až po narodení detí.
Dnes je pre neho rodina absolútnou prioritou. Aj preto priznáva, že sa snaží byť pre svoje deti oporou, ktorú on sám v detstve nemal. „Som šťastný otec a som šťastný, že s problémami chodia deti za nami ako prvými,“ dodal Klus.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%