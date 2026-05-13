Brownfieldy pod drobnohľadom: Slovensko spúšťa mapovanie zanedbaných území pre ich nový život

Na snímke zľava zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia - Svit Vladimír Zentko, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a poradca ministra pre kultúrne pamiatky Samuel Bruss počas tlačovej konferencie k
Na snímke zľava zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia - Svit Vladimír Zentko, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a poradca ministra pre kultúrne pamiatky Samuel Bruss počas tlačovej konferencie k (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
SVIT - V národnom projekte mapovania brownfieldov, ktorého cieľom je systematicky zmapovať nevyužívané a zanedbané územia na Slovensku a vytvoriť prvý centrálny register, došlo k zásadnému posunu. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) v stredu vo Svite na tlačovej konferencii informoval, že projekt prinesie jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu.

Najväčšia inventúra území

„Tento projekt je najväčšou systematickou inventúrou nevyužívaných území v histórii Slovenska. Bude základom pre konkrétne investície, strategické plánovanie a reálnu transformáciu lokalít,“ upozornil Migaľ a vyzval verejnosť, aby sa do projektu a tvorby databázy zapojila. Všetky aspekty majú pomôcť samosprávam, regiónom aj investorom pripraviť tieto územia na nové využitie a ďalší rozvoj. Ministerstvo investícii plánuje register zverejniť koncom roka.

Na snímke historická budova počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.
Na snímke historická budova počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.  (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

„Napríklad táto sedemetážová budova, stavba z čias Antonína Baťu, kedysi slúžila ako centrálny sklad a bola symbolom rozvoja a hospodárskeho života. Dnes už svoj pôvodný účel neplní a čaká na ďalšiu kapitolu. Práve takéto miesta označujeme ako brownfieldy. Územia a objekty, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu, sú zanedbané, opustené, no nestratili svoj veľký potenciál a zaslúžia si nové využitie, aby mohli slúžiť ľuďom a komunite,“ uviedol minister s tým, že na Slovensku sú tisícky takýchto objektov. Ambíciou rezortu je ich systematicky zmapovať, skatalogizovať a vytvoriť základ pre ich budúcu premenu. Pôjde pritom o verejne dostupný dokument pre samosprávy, investorov, občanov, akademickú obec i tretí sektor.

Na snímke historická budova počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.
Na snímke historická budova počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.  (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Pohľad občianskeho sektora

„Pripomienkou minulosti by nemali byť len chátrajúce budovy, ale živé územia pre ľudí, ktorí ostali v regiónoch. Mapovanie a katalogizácia brownfieldov je prvý a dôležitý krok. Získať informácie o pravdivom technickom stave, vlastníkoch a možnostiach rekonštrukcie cez pamiatkový úrad je náročný a dlhodobý proces. Verím, že práve iniciatívou ministerstva sa výzva uplatní a nastavené podmienky pre brownfieldy zahrnú mnohé objekty, ktoré budú pokračovať v písaní svojej histórie,“ zhodnotil zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia mesta Svit Vladimír Zentko.

Zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia Svit Vladimír Zentko.
Zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia Svit Vladimír Zentko.  (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Zber dát a mapa štátu

Projekt spustili vlani v auguste a teraz sa začalo so systematickým zberom dát. Prebieha overovanie údajov z verejne dostupných zdrojov a zároveň pripravujú moderný mapový portál, ktorý bude základom celého systému. „Vytvárame celoslovenský referenčný register, kde budú môcť samosprávy jednoducho nahlasovať takéto miesta,“ vysvetlil minister. Nápomocné budú v tomto smere aj regionálne centrá ministerstva.

Na snímke priestory historickej budovy počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.
Na snímke priestory historickej budovy počas tlačovej konferencie k zásadnému posunu v Národnom projekte mapovania brownfieldov vo Svite.  (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Rezort sa inšpiroval v Českej republike, kde takýto systém funguje niekoľko rokov. „Vytvárame to v spolupráci s katastrom tak, aby bolo jasne zakreslené, v akom území to je, kde sú inžinierske siete a podobne. Je to trendom z celej Európy, každá moderná krajina sa vie postarať aj o takéto budovy, je množstvo príkladov, kde ostali technické pamiatky zachované vo svojej podstate a vznikli tam kultúrne, spoločenské centrá či objekty na bývanie,“ podotkol minister. Cieľom podľa neho je, aby sa zbytočne nezastavali zelené plochy, ale aby sa skôr využili už zastavané územia. Verí, že aj európske granty budú v budúcnosti smerovať práve do revitalizácie takýchto území.

