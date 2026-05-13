Orbán pripomenul úspechy svojej vlády: Magyarov kabinet označil za liberálny

BUDAPEŠŤ - Bývalý predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prvýkrát verejne prehovoril od vzniku novej vlády. V stredajšom príspevku na Facebooku konštatoval, že „Maďarsko oddnes riadi liberálna vláda, a že odchádzajúca národná vláda pripravila odpočet“.
Bývalý premiér vymenoval sociálne opatrenia, ktoré jeho vláda prijala v uplynulých rokoch. Zdôraznil, že zamestnaných je podľa neho o milión ľudí viac než v roku 2010, poukázal kroky kabinetu slúžiace na podporu rodiny, ako aj daňové úľavy a pôžičky pre mladých ľudí, zníženie režijných nákladov domácností, vrátenie 13. a zavedenie 14. dôchodku, zvýšenie minimálnej mzdy a priemerného zárobku.
Dodal, že vláda Fideszu spätne odkúpila budapeštianske letisko, akumulovala devízové a zlaté rezervy. „Maďarsko je najbezpečnejšou krajinou v Európe, nie sú tu žiadni migranti. Vláda strany Tisza začína odtiaľto, len nech to nepokazí,“ uzavrel expremiér.
Orbán po prehratých aprílových voľbách zastáva funkciu predsedu strany Fidesz. Svojho poslaneckého mandátu sa vzdal a vyhlásil, že oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. Podľa servera economx.hu po zmene režimu v roku 1989 je Orbán jediným bývalým premiérom, ktorý sa nezúčastnil na ustanovujúcom zasadnutí nového parlamentu.