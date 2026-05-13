EÚ nezakáže konverznú terapiu u LGBTIQ+ ľudí: Chce, aby vo veci konali štáty

BRUSEL - Európska komisia v stredu oznámila, že nezakáže konverznú terapiu pre LGBTIQ+ ľudí, ale bude naliehať na európske štáty, aby tak urobili. Príslušné odporúčanie, aby členské štáty prijali zákazy týchto praktík na národnej úrovni, vydá EK na budúci rok, informuje o tom agentúra AFP.
Takzvané konverzné „terapie“ zahŕňajú metódy, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu či prejav homosexuálnych, lesbických, queer a transrodových osôb.
Milión podpisov za zákaz
EK rozhodovala na základe petície, ktorú v máji 2025 podpísalo viac ako milión žiadajúcich zákaz takýchto praktík v rámci 27-členného bloku. Medzi signatármi boli mnohé verejné osobnosti, napr. aj bývalý francúzsky premiér Gabriel Attal. „Konverzné praktiky nemajú v našej únii miesto,“ ubezpečila pri zverejnení rozhodnutia EK jej predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. EK pri tejto príležitosti v stredu vyvesila pred svojím sídlom v Bruseli vlajku LGBTIQ+ komunity.
Členka skupiny Európskeho parlamentu pre práva LGBTIQ+ osôb europoslankyňa Melissa Camaraová označila reakciu EK za krok správnym smerom. Zároveň však podľa AFP uviedla, že EK je „príliš opatrná“ vzhľadom na „škody a traumy spôsobené týmito praktikami“.
Výzva OSN
Organizácia Spojených národov pred časom vyzvala na celosvetový zákaz konverzných terapií; označila ich za diskriminačné, ponižujúce a porušujúce telesnú integritu. Takéto praktiky vychádzajú z predstavy, že homosexualita je porucha, uviedla AFP.
Brusel však argumentuje tým, že EÚ nemá právomoc tieto praktiky zakázať a že takýto krok by zasahoval do kompetencií členských štátov. Zákazy konverzných terapií už platia v ôsmich členských krajinách EÚ – Belgicku, na Cypre, vo Francúzsku, Grécku, na Malte, v Nemecku, Portugalsku a Španielsku.