Finančná správa po prepuknutí kauzy langoše: Odkaz pre všetkých podnikateľov! Trpká pripomienka toho, ako môžu skončiť

BRATISLAVA - Pár hodín potom, ako celé Slovensko obletela kauza pokuty udelenej malej prevádzke za chýbajúcu diakritiku na bločku, zverejnila finančná správa na sociálnej sieti oznam adresovaný všetkým podnikateľom. Pripomenula im, ako môžu dopadnúť aj oni, ak diakritiku nebudú mať v poriadku - poukázala pri tom na pokuty, ktoré sa môžu pohyvovať v tisíckach eur.
Kontrolóri udelili pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku malej prevádzke v obci Kvetoslavov, ktorá je známa najmä predajom langošov. Odvolávajú sa pritom na zákon, podľa ktorého musí tlačiareň umožňovať tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok. Upozornila na to STVR. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolala a potom, ako sa celá vec medializovala, vyvolal postup kontrolórov veľké pobúrenie v radoch verejnosti, niektorých opozičných politikov a "téma" sa stala tiež predmetom vtipov na satirických stránkach.
Pár hodín potom, ako informácia o pokute za chýbajúcu diakritiku na bločku vyvolala doslova ošial, zverejnila finančná správa na sociálnej sieti oznam, v ktorom vyzvala podnikateľov, aby si preverili nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní. Žiadne "lagoše" síce nespomínajú, no jasne tvrdia, že pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky.
"Nesprávne nastavenie zariadenia alebo používanie nekompatibilnej tlačiarne môže spôsobiť, že pokladničné doklady nebudú spĺňať zákonné požiadavky. V takom prípade môže podnikateľovi hroziť pokuta od 150 eur až do 6 500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur," odkázali podnikateľom.
Finančná správa preto odporúča podnikateľom vykonať kontrolu svojich pokladničných zariadení a v prípade potreby kontaktovať servisného technika alebo dodávateľa pokladničného riešenia. "Cieľom finančnej správy je predchádzať problémom a zabezpečiť, aby pokladničné doklady spĺňali všetky zákonné požiadavky," dodali.
Podľa finančnej správy to bolo inak
Neskôr, v utorok večer, sa ešte sa finančná správa dôrazne ohradila voči "vedomému šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení, ktoré zjednodušujú tento prípad na absurdné tvrdenie o pokute za mäkčeň v slove langoš."
"Takáto interpretácia je nepravdivá, manipulatívna a predstavuje dezinformačný výklad reality," tvrdia. V skutočnosti ide podľa nich o viacnásobné porušenie zák. č. 384/2025 Z.z. "Zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona o DPH, najmä nesprávna klasifikácia tovarov a služieb do príslušných sadzieb DPH. Ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú Finančná správa nemôže prehliadať ani relativizovať, vždy postupuje len v súlade so zákonmi," uviedli.