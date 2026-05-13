Slovenský exmoderátor po svadbe s partnerom: Poslal drsný odkaz neprajným Slovákom!

RAKÚSKO - Slovenský exmoderátor a poslanec Michal Sabo prežil jeden z najvýznamnejších dní svojho života. So svojím dlhoročným partnerom Michalom Šefčíkom si povedali áno v Rakúsku, pričom správu o svadbe zverejnili symbolicky na Deň Európy. Popri vlne gratulácií však prišli aj negatívne reakcie, na ktoré politik reagoval ostrým odkazom.
Michal Sabo sa pred niekoľkými dňami tajne oženil. Slovenský exmoderátor, ktorý dnes pôsobí ako poslanec, si vzal svojho dlhoročného partnera Michala Šefčíka. Svoje „áno“ si povedali len kúsok za slovenskými hranicami, keďže slovenská legislatíva zatiaľ neumožňuje uzatváranie manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Napriek tomu však platí, že členské štáty Európskej únie musia uznávať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré boli legálne uzavreté v rámci Únie. Svoj veľký deň prežili v komornom duchu, obklopení najbližšími priateľmi a rodinou.
Obrad sa konal v rakúskom Hainburgu na farme Karolinenhof, ktorá poskytla romantické prostredie pre ich výnimočný moment. Hoci si spočiatku túto významnú životnú udalosť nechali pre seba, neskôr sa o svoje šťastie podelili aj s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí. „Šťastný Deň Európy vám želajú mladomanželia. M&M,” napísal Michal ku romantickej fotografii, ktorou oznámili radostnú novinku. Správa o svadbe vyvolala na sociálnych sieťach obrovský ohlas. Pod zverejneným príspevkom sa rýchlo začali kopiť tisíce gratulácií, povzbudivých odkazov a prejavov podpory od fanúšikov, známych osobností aj verejnosti.
Popri množstve pozitívnych reakcií sa však objavili aj kritické a nenávistné komentáre, na ktoré sa Michal rozhodol verejne reagovať. „Dobrí ľudia Instagramu, ďakujeme vám s Miškom za priania a pekné slová. Veľmi si ich od vás vážime,” uviedol na Instagrame. Vďačnosť neskrýval ani jeho už manžel. „Ďakujeme za toľko lásky a podpory, ktorá sa nazbierala pod touto fotkou. Veľmi si ju vážime,” napísal. Negatívne reakcie však nenechali bez odozvy. „Tým, ktorí si nechali pokaziť víkend faktom, že niekto po vyše piatich rokoch spečatil svoju lásku, neželáme to, čo želajú oni nám,” zdôraznil slovenský politik.
Vo svojom verejnom vyhlásení následne ešte pritvrdil a odkázal kritikom: „Želáme im, aby našli svoj vnútorný pokoj, alebo aby si našli nejaké hobby, ktoré ich bude napĺňať, prípadne by mohli pohľadať tie tradičné kresťanské hodnoty, ktorými sa falošne zaštiťujú,” naznačil. Zároveň využil pozornosť verejnosti aj na upozornenie na dôležitú spoločenskú tému. Pripomenul blížiaci sa Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii, ktorý si svet každoročne pripomína 17. mája. Symbolom tohto dňa sú pestrofarebné stužky ako znak solidarity a podpory LGBTI+ komunity. „Pripni si ju tiež a vyjadri solidaritu LGBTI+ komunite a podpor slovenské dúhové organizácie,” vyzval svojich fanúšikov.
