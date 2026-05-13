Kauza ePrihlášok: Školy sa obrátia na ombudsmana, minister kritiku odmieta

BRATISLAVA - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) a Asociácia evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) podajú podnet verejnému ochrancovi práv (VOP) Róbertovi Dobrovodskému v súvislosti so systémom ePrihlášky. Avizovala to prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová na stredajšej tlačovej konferencii. Systém opakovane kritizuje. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) si za ním stojí.
„Domnievame sa, že postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zástupcov,“ uviedla Ohraďanová. Asociácie žiadajú VOP o preverenie transparentnosti systému ePrihlášky, fungovania automatizovaného rozhodovania a ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov.
Drucker reagoval, že podanie podnetu je právom asociácií. „Je to ich právo, samozrejme. Buďme radi, že takéto práva máme,“ uviedol v stredu novinárom. Zároveň odmietol tvrdenia, že systém ePrihlášky mení poradie škôl alebo rozhoduje namiesto rodičov.