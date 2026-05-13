WHO vyzýva krajiny: Pripravte sa na väčší počet nakazených hantavírusom! Francúzka má najťažšiu formu

MADRID - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala krajiny, aby sa pripravili na možné ďalšie prípady hantavírusu. Varovanie prišlo v čase, keď zdravotníci v Paríži potvrdili, že Francúzka evakuovaná z výletnej lode MV Hondius má najťažšiu formu ochorenia a je napojená na umelú pľúcnu ventiláciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poďakoval Španielsku za „solidaritu a súcit“, ktoré krajina prejavila prijatím lode, a pripomenul odporúčania WHO — vrátane 42‑dňovej karantény a dôsledného sledovania všetkých rizikových kontaktov. Hoci podľa WHO zatiaľ nič nenasvedčuje začiatku rozsiahlejšej epidémie, Tedros ale upozornil, že vzhľadom na intenzívne kontakty medzi pasažiermi pred prvým potvrdeným prípadom 2. mája je pravdepodobné, že sa objavia ďalšie infekcie. Píše o tom The Guardian. Inkubačná doba vírusu môže trvať šesť až osem týždňov.
Na ochorenie neexistujú vakcíny ani špecifická liečba. Zdravotnícki predstavitelia však zdôrazňujú, že riziko pre verejné zdravie je nízke, a odmietajú porovnania so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19.
Najťažší priebeh ochorenia u 65‑ročnej Francúzky
Francúzka, ktorá bola evakuovaná z lode do Paríža, má podľa lekárov „najťažšiu kardiopulmonálnu formu“ hantavírusu. Lekár Xavier Lescure uviedol, že pacientka mala aj pridružené ochorenia. „Je napojená na umelú pľúcnu ventiláciu a mimotelový obeh, aby sme jej pomohli prekonať toto kritické štádium,“ povedal.
Ďalší prípad potvrdilo aj španielske ministerstvo zdravotníctva — jeden zo 14 Španielov v karanténe v madridskej vojenskej nemocnici mal pozitívny test a prejavoval mierne príznaky, no jeho stav je stabilný.
Evakuácie, karantény a medzinárodná koordinácia
Výletná loď MV Hondius, ktorá plávala z Argentíny do Kapverd, sa ocitla v centre pozornosti po tom, čo traja pasažieri — holandský pár a nemecký občan — zomreli na hantavírus. WHO potvrdila deväť prípadov variantu Andes, ktorý sa v zriedkavých prípadoch môže prenášať aj medzi ľuďmi pri úzkom kontakte.
Španielsko umožnilo lodi zakotviť v Tenerife napriek odporu regionálnej vlády Kanárskych ostrovov. Viac ako 120 pasažierov a členov posádky bolo evakuovaných v koordinovanej operácii. Niekoľko desiatok ľudí už bolo repatriovaných do Holandska, kde pokračujú v karanténe. Britské úrady medzitým oznámili, že desať ľudí z odľahlých juhoatlantických ostrovov, ktorí boli v kontakte s pasažiermi lode, bude preventívne prevezených do Spojeného kráľovstva.
Domovské krajiny prijali rôzne zdravotné opatrenia pre vracajúcich sa evakuovaných. Väčšina postupuje podľa usmernení WHO, ktoré zahŕňajú 42-dňovú karanténu a neustále sledovanie vysoko rizikových kontaktov. V USA však úradujúci riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Jay Bhattacharya uviedol, že americkí pasažieri nemusia byť nutne umiestnení do karantény. „Dúfam, že (krajiny) sa budú riadiť našimi radami a odporúčaniami,“ povedal Tedros v Madride.
V Holandsku musela nemocnica Radboudumc v Nijmegene poslať do karantény dvanásť zamestnancov po tom, čo manipulovali so vzorkami pacienta s hantavírusom bez správnych ochranných postupov. Riziko nákazy je podľa nemocnice nízke.