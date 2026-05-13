Kauza langoše naberá na obrátkach: Advokátka zverejnila oficiálne dokumenty! Páni daniari, TOTO nejako nesedí

KVETOSLAVOV - Pokuta 1 500 pre malú prevádzku s langošmi v obci Kvetoslavov vyvolala vlnu pohoršenia. Na Finančnú správu sa zniesla vlna kritiky za to, že podnik pokutovali za chýbajúci mäkčeň na bločku. Inštitúcia však tvrdí, že vždy postupuje len v súlade so zákon a nešlo o jediný prehrešok, ktorý mali zistiť. Oficiálne dokumenty, ktoré zverejnila advokátka majiteľa "langošárne" však hovoria niečo iné. Navyše z nich vyplýva, že daniari majú doslova hokej v pojmoch "diakritika" a "interpunkcia".
Potom, ako informácia o mastnej pokute doslova obletela Slovenska a okolo celej "kauzy" vypukol ošiaľ, zverejnila finančná správa príspevok, v ktorom hovorí o tom, že problémom nemal byť iba chýbajúci mäkčeň. "Dôrazne sa ohradzujeme voči vedomému šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení, ktoré zjednodušujú tento prípad na absurdné tvrdenie o pokute za mäkčeň v slove langoš. Takáto interpretácia je nepravdivá, manipulatívna a predstavuje dezinformačný výklad reality," uviedli v utorok večer.
V skutočnosti ide podľa nich o viacnásobné porušenie zák. č. 384/2025 Z.z. "Zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona o DPH, najmä nesprávna klasifikácia tovarov a služieb do príslušných sadzieb DPH. Ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú Finančná správa nemôže prehliadať ani relativizovať, vždy postupuje len v súlade so zákonmi," uviedli.
Advokátka zverejnila oficiálne "papiere"
Toto stanovisko Finančnej správy však nekorešponduje s obsahom rozhodnutia, ktoré obdržala prevádzka. Advokátka firmy Ľubica Reisz Kňazeová tvrdí, že z týchto tvrdení Finančnej správy zostali prekvapení. Podľa nej sú v rozpore s obsahom predmetného rozhodnutia. "Aj z uvedeného dôvodu sa preto klient rozhodol predmetné rozhodnutie zverejniť, nech si verejnosť spraví vlastný názor," uviedla.
Vo zverejnenom dokumente sa píše: „Po vizuálnom preverení pokladničného dokladu č. 4 bolo zistené, že uvedený pokladničný doklad neobsahuje interpunkčné znamienka. Vo všetkých slovách, ktoré by mali obsahovať interpunkčné znamienka, tieto interpunkčné znamienka chýbajú." Iné porušenia zákona sa nespomínajú.
Okrem toho je samotné tvrdenie v úradnom dokumente zvláštne a zrejme nepresné. Mäkčeň je totiž diakritické znamienko, nie interpunkčné. Interpunkčné znamienka sú totiž bodky, čiarky, dvojbodky, výkričníky či otázniky.