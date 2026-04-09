Opätovná kritika systému ePrihlášok! Ministerstvo školstva to odmieta

BRATISLAVA - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) opätovne kritizovala jednotný systém na podávanie prihlášok ePrihlášky. Vyzvala na zrušenie vyhodnocovacieho automatu, ktorý má prideliť dieťa na jednu zo škôl, kde bude úspešné na prijímacom konaní. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR tvrdenia asociácie odmietlo, skresľujú podľa neho fungovanie systému a vytvárajú zbytočnú neistotu medzi rodičmi a školami.
Prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová tvrdila, že školy majú technické problémy pri zadávaní výsledkov talentových prijímacích skúšok. Ministerstvo preto podľa nej zrušilo plánovanú fázu systémovej kontroly a upravilo termíny pre školy. Okrem toho systém podľa Ohraďanovej vylučuje z procesu prijímania tie SŠ, ktorým ministerstvo určilo plán výkonov na úrovni nula.
Ide o viac ako 99 percent škôl
Z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva uviedli, že systém ePrihlášok je určený pre všetky školy, ktorým boli schválené plány výkonov vyššími územnými celkami (VÚC). Ide o viac ako 99 percent škôl na Slovensku. „Systém pokrýva prakticky celé stredné školstvo a funguje v súlade s pravidlami, ktoré nastavujú VÚC ako inštitúcie, ktoré zo zákona určujú počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov konkrétnych SŠ,“ vysvetlili.
Tvrdenia asociácie o akomkoľvek „ovplyvňovaní počtov žiakov“ zo strany systému označili za nepravdu. Systém ePrihlášky podľa nich tieto počty neurčuje ani nemení - pracuje výlučne s oficiálnymi kapacitami schválenými VÚC a s rozhodnutiami samotných škôl. „Tieto pravidlá sú dlhodobo súčasťou legislatívnych noriem, samotní zriaďovatelia škôl sú súčasťou tohto procesu a určovanie počtu výkonov nesúvisí so zavedením systému ePrihlášky,“ podotkli.
Jasné a jednotné pravidlá
Naopak, systém podľa nich prináša do tohto procesu jasné a jednotné pravidlá. A práve to označili za jadro problému - niektoré školy boli dlhodobo zvyknuté obchádzať pravidlá a systém. Zavedenie ePrihlášok podľa nich tento priestor výrazne obmedzuje a nastavuje rovnaké podmienky pre všetkých. Ako uviedli, plány výkonov nie sú administratívna formalita, ale sú kľúčovým nástrojom riadenia a racionalizácie siete stredných škôl. Ministerstvo spolu s VÚC a zamestnávateľskými partnermi systematicky pracuje na tom, aby sieť škôl nebola rozdrobená, ale aby boli školy kvalitnejšie, stabilnejšie a viac špecializované podľa potrieb trhu práce.
Plán výkonov zároveň určuje, na koľko žiakov je nastavené verejné financovanie. Ak škola nemá schválený výkon, nemôže prijímať žiakov na štúdium hradené z verejných zdrojov. Deklarovali, že systém ePrihlášok tento rámec rešpektuje a zabezpečuje, aby bol dodržiavaný transparentne a bez obchádzania pravidiel. Rovnako odmietli tvrdenia o údajnom „zneužívaní systému“. Systém ePrihlášok podľa nich nevytvára žiadne nové pravidlá mimo zákona - zabezpečuje, aby sa existujúce pravidlá dodržiavali férovo, jednotne a kontrolovateľne. Práve preto obmedzuje priestor na neprehľadné alebo účelové postupy.
„Treba otvorene povedať, že časť kritiky prichádza zo strany subjektov, ktorým tento typ transparentnosti a rovnakých pravidiel nevyhovuje. To však nie je dôvod spochybňovať systém, ktorý posilňuje férovosť pre všetkých uchádzačov,“ poznamenali. Zdôraznili tiež, že systém prvýkrát umožnil identifikovať chyby, ktoré existovali dlhodobo. Tvrdenia, že systém „vytvára problémy“, preto označili za nepravdivé.