Dramatický požiar na D2: Horiaci kamión zablokoval diaľnicu

BRATISLAVA/VEĽKÉ LAVÁRE - Diaľnica D2 je pri Veľkých Levároch v stredu popoludní neprejazdná v smere do Bratislavy pre požiar kamióna prevážajúceho osobné autá. Obchádzka vedie cez Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre a Malacky. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Policajti na mieste poskytujú príslušníkom Hasičského a záchranného zboru potrebnú súčinnosť a usmerňujú premávku. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ uviedla polícia. Vodičov vyzvala na zvýšenie opatrnosti.
Oheň zasiahol aj priľahlý lesný porast
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti doplnil, že v čase príchodu hasičov na miesto bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom. Oheň sa zároveň rozširoval aj na priľahlý lesný porast. „Na návese sa v tom čase nachádzalo osem osobných motorových vozidiel. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch pracovali na lokalizácii požiaru viacerými prúdmi vody,“ priblížili hasiči. Na miesto ich privolali približne o 14.30 h. Doplnili, že príčinu i výšku vzniknutej škody vyšetrujú. Na mieste sú hasiči z Malaciek a Kútov. Zelená vlna STVR vodičom na sociálnej sieti radí zísť z diaľnice v smere z Českej republiky výjazdom Kúty.