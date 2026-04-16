Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Veľký deň pre budúcich stredoškolákov: Rezort školstva spúšťa priebežné výsledky talentových skúšok

BRATISLAVA - Stredné školy (SŠ) začínajú od štvrtka zverejňovať priebežné výsledky prijímacích skúšok na talentové odbory. V systéme ePrihlášky si ich možno pozrieť na elektronickej výveske. Potrebné je zadať prístupový kľúč. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Ide o informatívne výsledky, ktoré ukazujú, či sa dieťa v súčasnosti nachádza v kapacite školy na prijatie na štúdium. Oficiálne rozhodnutia o prijatí budú dostupné až po vyhodnotení všetkých prijímacích konaní vrátane netalentových odborov. Ak sa dieťa umiestni v kapacite školy na talentový odbor, ktorý malo uvedený v prihláške na vyššej pozícii (napríklad prvom mieste), na prijímacie skúšky na netalentové odbory s nižšou preferenciou uvedenou na prihláške (napríklad druhom mieste) už nebude pozvané.

Rezort zároveň spomenul, že niektoré SŠ môžu výsledky zverejniť postupne až do termínu zaslania prihlášok na netalentové odbory v druhej polovici apríla tohto roka. To podľa ministerstva závisí od počtu prihlášok a administratívnej pripravenosti.

Anonymné zverejnenie výsledkov

Ako uviedlo, priebežné výsledky prijímacích skúšok sú zverejnené anonymne. Priblížilo, že prístupový kód, ktorý slúži na zobrazenie výsledkov na elektronickej výveske, má 12 znakov. Nájsť ho možno v systéme ePrihlášky v časti všeobecné informácie. Kód je podľa rezortu rovnaký pre všetky školy a odbory uvedené na danej prihláške.

Talentové prijímacie skúšky na SŠ boli tento a minulý školský rok v skoršom termíne ako netalentové prijímacie skúšky. V prípade netalentových odborov bude prvý termín skúšok 4. - 5. mája a druhý termín 11. - 12. mája. Systém ePrihlášky spustilo ministerstvo školstva tento rok s cieľom nahradiť systém viacerých formulárov jedným digitálnym riešením. Prihlasovanie na SŠ prebehlo od 8. do 20. februára.

